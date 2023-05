Vizzela Cosméticos, 100% vegana , aumentou sua gama de produtos

(foto: Fotos: Divugação)



A Vizzela Cosméticos, marca nacional, 100% vegana e cruelty-free, aumentou sua gama de produtos e lança sua primeira linha de pincéis, esponjas e higienizadores. Formando o combo perfeito com as makes da marca, cada um dos acessórios possui características ideais para o tipo de produto que será aplicado, desde os líquidos como: bases e corretivos, até pós soltos e compactos. A linha de spray e sabonete está alinhada com o propósito da marca. Pensando em cuidar dos materiais de aplicação de make, tanto o spray quanto o sabonete promovem limpeza profunda sem agredir as cerdas dos pincéis e aplicadores. Possuem PH neutro e podem ser usados no dia a dia, por consumidores beauty addicts, como na bancada dos maquiadores profissionais, oferecendo uma rápida secagem após a limpeza.





A Diadora – marca italiana de sportswear e um dos principais players do mercado internacional de calçados e vestuário – volta ao Salão Internacional de Couro e do Calçado 2023, que acontece de 22 a 24 de maio, em Gramado, para apresentar a coleção primavera verão 2023. A nova linha da marca foi desenvolvida com base nas principais tendências do mercado global e soma conforto, materiais de qualidade e tecnologia inovadora. Para a linha Active, a marca explorou os grafismos, degradês, cores constantes e outros aspectos que traduzem a esportividade e performance dos produtos. A linha Sportwear imprime o histórico e herança esportiva da empresa em produtos de uso casual e teve como inspiração composições tradicionais como sobreposição de peças e uso de materiais como camurça e borracha.





A Schutz lançou sua última linha da coleção-cápsula “Schutz Trends” com a mineira Thássia Naves. Criada a partir de um trabalho colaborativo entre o time criativo Schutz e a influencer, a coleção entra em total sinergia com a autenticidade da Thássia. Os grandes diferenciais da linha são as texturas sofisticadas, os shapes marcantes singulares e os cristais, que dão um toque glam na produção. Entre os sapatos, a sandália gladiadora se evidencia com os tons metálicos e tiras ajustáveis para garantir o encaixe perfeito nas pernas, e deixa qualquer look ousado e moderno. Outra peça destaque da coleção é a loafer com aplicações de pedras, para um visual despojado e glam, além do solado tratorado trazer ainda mais personalidade.





A novíssima fragrância Signature Absolue é uma das sugestões de presente da Montblanc para mães de todas as idades. O novo eau de parfum é brilhante, radiante e intenso. A fragrância abre com ricas facetas frutadas de mandarina e pera, misturadas com pimenta rosa para revelar os tons intensos de uma feminilidade brilhante. O coração da fragrância revela um buquê de flores radiantes como tuberosa, plumeria e ylang ylang, com notas de fava tonka e cedro. Através do vidro facetado do frasco, o líquido dourado irradia com intensidade sublime. Na tampa, o emblema Montblanc é a assinatura de bom gosto definitiva. A caixa, em cor de ouro brilhante e quente, tem um delicado padrão Saffiano que evoca os artigos de couro da Maison.