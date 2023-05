Gabriel Sater apresenta a coleção "Vibração que faz a vida acontecer"

Gabriel Sater estrela, mais uma vez, o lançamento da Sallo, marca masculina de uma das maiores confecções de moda do país. Dessa vez, o cantor e ator apresenta a coleção de inverno que tem o slogan “Vibração que faz a vida acontecer”, as peças são atemporais e confeccionadas com um tipo de fio que não amassa. Outra novidade da Vibrate é a tag emborrachada e em alto-relevo para abrir tampas de garrafa de girar (muito comum em long necks), batizada de Sallo Beer, que está aplicada em 25 modelos, entre polos e camisetas da coleção.

Mães





A Caedu lança coleção especial para o Dia das Mães com peças especiais em tricô. A cartela de cores traz tanto cores mais clara e terrosas, como tonalidades mais vibrantes e estampadas. Para compor os look, jaquetas e diversas modelagens de calça jeans.

Eyewear





Isabeli Fontana abre a nova coleção primavera-verão 2023 da Pierre Cardin Eyewear como a nova embaixadora no Brasil. A nova campanha de óculos, produzida em uma linda vila em São Paulo, retrata a modelo usando os novos óculos de sol e armações. Isabelli representa uma interpretação perfeita da personalidade da mulher Pierre Cardin: ao mesmo tempo moderna e atemporal, com gosto por detalhes sofisticados, inspirados na herança icônica da marca francesa.

Completo





Silvia Braz estrela, ao lado de suas filhas, Maria Vitória, Maria Antônia e Maria Isabela, divulga campanha da Animale para o Dia das Mães, e celebra a maternidade apresentando uma seleção de looks e joias da marca. O quarteto usa uma seleção de vestidos Animale One, linha de festa que traz roupas com muita feminilidade, feitas com matéria-prima especial, como couro e seda, e shapes que garantem o caimento perfeito de cada peça. Combinadas aos vestidos, uma seleção de joias emblemáticas da linha Icons de Animale Oro complementam o look.