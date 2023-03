(foto: Divulgação)

A Bell’Arte, empresa que desenvolve estofados de alto padrão com design autoral e prezando pelo conforto, lançou uma linha exclusiva desenhada por designers brasileiros como Arthur Casas, Ramon Zancanaro, Larissa Diegoli e Crystian Freiberger. Os produtos são multifuncionais, e são feitos com materiais tecnológicos e revestimentos como camurça, suede e couro natural costurado à mão. Destaque para o sofá Montagio, desenhado por Larissa Diegoli, com formas orgânicas e linhas suaves.

(foto: Divulgação)

Collab





Lacoste e A.P.C., ambas francesas, trouxeram uma collab ao Brasil para oferecer o essencial ao dia a dia das pessoas. A parceria visa compartilhar ícones entre duas marcas e reinterpretar os clássicos presentes em cada uma. Na collab com a A.P.C., foram criadas mais de 30 peças lúdicas destinadas a mulheres e homens e todas têm um logotipo próprio, em que o famoso crocodilo interage com as letras que formam o símbolo da A.P.C. Vários artigos da nova coleção têm as referências militares que fazem parte do DNA da A.P.C e também um toque dos anos 90, em termos de cores e volumes.

(foto: Divulgação)

Volta às Aulas





Para trazer um pouco mais de cor e praticidade para ajudar na volta às aulas, a Havaianas lançou a mochila Saco Colors, feita em nylon, ótima para levar o material, disponível nas cores fúcsia, rosa, preto e verde. A marca também tem estojo, garrafinha, e vários outros itens.

(foto: Divulgação)

Relógio





Proporcionando qualidade de vida para os usuários por meio do monitoramento constante do bem-estar e da prática de exercícios, o Huawei Watch GT 3 SE chegou para quem busca manter hábitos de vida mais saudáveis, o relógio é um assistente inteligente que pode ajudar qualquer pessoa em diversos cenários de seu cotidiano, mas vai muito além disso. O relógio inteligente não precisa ser recarregado diariamente, ou até mesmo toda semana, ele apresenta bateria com 451mAh, proporcionando autonomia para até 14 dias, dependendo do uso.