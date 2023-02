(foto: Divulgação)







Com a retomada da rotina, a prática de atividades físicas está no radar da maioria das pessoas. Por isso, a Marisa lançou uma coleção esportiva. A linha é pensada especialmente na busca de conforto e qualidade e contém peças que variam entre camisetas, shorts e tops, com cores sólidas e estampadas. As camisetas de manga curta são uma das apostas nesta temporada, e contam com o tecido macio de elastano. A linha fitness destaca também peças de animal print.

(foto: Divulgação)

Confortável





A Havaianas lançou um novo calçado bem confortável para crianças maiores, o Kids Clog, que garante firmeza no caminhar e, além de ser fechado na frente e atrás, tem tiras horizontais reguláveis com padronagem em alto-relevo tradicional da marca. Está disponível nas cores amarelo/pink, pink/roxo, azul/amarelo, preto/verde, vermelho/turquesa.

(foto: Divulgação)

Fast Green





A Puma lançou coleção cápsula Fast Green, da linha MMQ (Machts Mit Qualität), que reinterpreta os uniformes tradicionais de clubes de golfe com detalhes premium e artesanais de alto padrão em uma atmosfera descontraída e contemporânea. A estética clássica do golfe recebe uma subversão elegante com aparência moderna e minimalista, trazendo as icônicas silhuetas Clyde e Prevail com detalhes inspirados no campo de golfe.

(foto: Divulgação)

Itália





A Itália Estofados, marca tradicional de estofados com mais de 40 anos de história em Farroupilha, na Serra Gaúcha, lançou coleção. A marca se orgulha de utilizar técnicas artesanais para criar estofados de alta qualidade, combinados a inovações e tendências atuais. A coleção Origini 23 é assinada pelo designer Fabio Lima e tem o design italiano em sua inspiração utilizando as cores tendências deste ano: a mescla de tons claros e cores puras. Em todas as criações que compõem a coleção, o designer prezou pelo conforto, ergonomia e qualidade na escolha de matérias-primas inovadoras, como a Maglia, tecido moderno e um dos diferenciais entre os lançamentos. O sofá Palermo é um dos destaques da coleção por seu design sofisticado, autêntico e pela versatilidade.