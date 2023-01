(foto: Divulgação)



Depois do sucesso da linha Crush no Brasil, que apareceu com uma plataforma elevada, a Crocs lança outros formatos das queridinhas clogs, boots e sandálias de plataforma: a Classic Mega Crush Clog e a Classic Mega Crush Sandal. Ainda mais altos, os novos modelos mantêm o conforto icônico da marca em designs ousados, trazendo novas possibilidades de autoexpressão através dos looks.

(foto: DIVULGAÇÃO)

Atemporal





A Marisol, marca em vestuário infantil, lança em fevereiro a linha Match, projeto inovador que une as marcas Lilica e Tigor, para criar peças genderless. São peças atemporais, duráveis, confortáveis e versáteis, com looks pensados para acompanhar estilos e personalidades. O vestuário vai trazer roupas para bebês e para crianças com grade RN, e de 4 a 12.