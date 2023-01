(foto: DIVULGAÇÃO)







Escolher o tipo de calçado para curtir o verão é importante não só para o look, mas para ter conforto ao andar na areia e na beira da água. A Usaflex criou uma linha sol e piscina que permite o contato direto com a água, sem danificar o produto, com o solado 30% a 40% mais leve. Os chinelos e as papetes são confeccionados em material de PVC, tem a palmilha em EVA e cordões decorativos. Os modelos estão disponíveis nas cores sálvia, soft rose, oceano, tangerina e rosa penélope.

(foto: Divulgação)

Anatômica





Unindo conforto e tecnologia, as camisas da Urban Performance têm acabamento inovador, feito com silicone de produtos que são descartados na natureza, como capas de celulares. A cada 10 camisas, 1 capa de celular é retirada do meio ambiente. A marca athleisure de moda masculina da Aramis Inc. produz peças com tecnologia de secagem rápida, antiodor e que dispensam passadoria.

(foto: Divulgação)

Nova versão





Criado em 2016, o modelo Fabiana é um dos clássicos da marca de sapatos artesanais Juliana Bicudo e agora ganha nova versão com salto médio, de 6,5cm de altura. Juliana, arquiteta de formação, lançou sua primeira coleção em 2007, de forma tímida, na sala de casa, e hoje comanda um charmoso ateliê que atende com hora marcada, no Bairro Sumaré. O couro é a matéria-prima usada em suas criações e a nova versão do Fabiana aparece em seis diferentes tonalidades: cereja e esmeralda com detalhes em ouro velho, telha com detalhes em marinho, prata velho, handide e aveia com detalhes em ouro velho e um coração vermelho em sua sola -- este já o preferido das noivas.

(foto: Divulgação)

NoGender





A marca esportiva brasileira Mormaii acaba de lançar o smartwatch Mormaii Life GPS. A grande novidade são funcionalidades como GPS, previsão do tempo, reconhecimento automático de atividade. São duas novas cores, com modelo de pulseira inédita na linha da marca. O acessório inteligente ainda oferece pontos importantes para o dia a dia, como qualidade do sono, auxílio sedentarismo e no ciclo menstrual, quantidade de passos diários, calorias, distância percorrida, tempo, notificações de ligação, mensagens e redes sociais, cronômetro, temporizador, despertador, controles de música e um modo para encontrar celulares perdidos por meio de um aviso sonoro.