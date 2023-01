(foto: Divulgação)







Perfeito para todo torcedor do MIBR, o resultado de uma das mais importantes collabs já feitas no esporte brasileiro, trouxe novos modelos de bonés produzidos com a New Era, marca americana de headwear. A organização também leva aos seus torcedores uma coleção superlimitada, realizada em parceria com a marca norte-americana Champion. Essa é a primeira collab que a Champion faz na América Latina. Foram disponibilizadas estampas com signos e mensagens já conhecidas dos jogadores de CS, como "Welcome To The Clutch" e outras pixações famosas do jogo. A coleção traz camisetas e os tradicionais moletons da marca americana em dois modelos, nas cores preta e azul.

Zodíaco





A Le Creuset lançou coleção de canecas com os 12 signos astrológicos. A edição limitada tem um design ilustrado e pintado à mão, inspirado nas constelações. As canecas são coloridas e finalizadas com um esmalte colorido no interior e um carimbo elegante dos signos. Com uma capacidade de 400ml, são fáceis de limpar, laváveis na máquina de lavar louça e resistentes a lascas, arranhões e manchas.

Edição limitada





A AeM Joias, joalheria mineira especializada em peças em prata 925 e gemas naturais, e a Arte Sacra, label conterrânea e referência no mercado de moda, criaram uma joia inspirada nas obras de Aleijadinho e Ataíde. Assim como os mestres do Barroco mineiro, usavam de dobras e curvas em suas obras, a Arte Sacra também imprime, com maestria, fluidez e caimento essas dobraduras em seus designs. E foi nisso que se inspiraram para criar a peça exclusiva e com edição limitada, para presentear clientes especiais da marca: um piercing de encaixe. Seu design tem volumes e texturas que remetem aos drapeados nos tecidos. Foi confeccionada em prata 925, com banho de ouro amarelo e uma safira branca.

Verão





Flats, bolsas e flatforms multicoloridas são destaques para agradar no verão. Estas são as apostas da Anacapri, marca de flats do Grupo Arezzo&Co para compor os looks para a temporada de férias no alto verão. Acessórios cheios de personalidade e calçados com muita informação de moda, qualidade e conforto são itens indispensáveis. Destaque para a papete que é um dos best-sellers da marca, nesta versão, unindo o solado mais alto e robusto da papete com a delicadeza das tiras arrematadas pelos nós, a sandália surpreende por seu conforto e infinitas possibilidades de combinações. Perfeita para combinação de looks nos dias mais frescos e ensolarados, trazendo uma pegada cool e cheia de atitude. Além da cor marrom, a papete está disponível nos tons de branco, azul, preto e laranja.