(foto: Divulgação)







Referência em estilo, sofisticação e design, a SOUQ está com uma seleção especial de itens para a temporada de férias, para quem tem casa na praia ou no campo, ou para quem prefere curtir resorts. São peças de moda e decoração que variam desde uma bolsa vibrante, para acompanhar os dias quentes do verão, uma peça de decoração com design exclusivo, a modelos com mood praiano da coleção alto-verão Bon Voyage, pensada para celebrações com o pé na areia e a tradicional viagem

de férias.

(foto: Divulgação)

Design





Reconhecida por reunir o melhor do design e nomes consagrados, a Artefacto Beach & Country lançou a poltrona Calisto, que se destaca pela arte, qualidade estética e funcional, assinada pelo designer Júnior Brandão de Teresina. Peça pela qual apresenta conceito atual, que tem tudo a ver com a conexão indoor e outdoor. Desde muito novo, o designer já criava esculturas em argila. Aos 20 anos, foi para a Alemanha, onde ficou por três anos. Após 20 anos no mercado da moda, retornou para suas origens como escultor e passou a criar móveis.

(foto: Divulgação)

Batom





Consagrado como peça-chave de muitas produções, e um dos itens mais vendidos da categoria de cosméticos, o batom é o verdadeiro queridinho dos apaixonados por maquiagem. A Dailus aumentou seu portifólio lançando a reformulação do batom líquido Matte 12h, um dos maiores sucessos da marca. A novidade conta com três cores atemporais: Ballet (vermelho clássico e intenso), Sissone (marrom claro, nude, bem quente e atemporal) e Marsala (marrom avermelhado terroso).

(foto: Divulgação)

Pantone 2023





A Camicado traz seleção de produtos com a cor do ano: Viva Magenta, para entrar em 2023 com a decoração da casa renovada e conectada com a moda atual. Há mais de duas décadas, o Pantone Color Institute realiza estudos de comportamento com as principais tendências de estilo e traz para cada início de ano uma nova cor. A cor é escolhida por especialistas, que desenvolvem diversas análises e elegem o tom que representa aspectos da sociedade atual, como tendências na moda, comportamento. O tom escolhido para 2023 é inspirado na natureza e na realidade. Confira na foto alguns dos itens oferecidos.