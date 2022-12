(foto: divulgação)

A Piet, marca do designer Pedro Andrade que está completando 10 anos, decidiu comemorar a data com duas collabs inéditas. A primeira é com a Adidas Originals. As empresas repaginaram o Forum Lo, tênis dos anos 1990. Batizado de Forum Lo E.E.L., o tênis carrega um esquema de cores que nasceu a partir de um crossover entre terminologias usadas entre as marcas E.E.L. (Equipment for everyday life) da Piet, e EQT (Equipment), da Adidas. Ao perceber a semelhança entre as linhas, Pedro buscou as referências da época e fez o novo modelo unindo os dois exemplares.





***

A segunda collab foi com a Oakley. A coleção nasceu de uma narrativa que se passa em 2050, vista pela perspectiva fictícia de um jovem garoto, amante da Oakley, que ao vasculhar um depósito de seu avô, encontra uma caixa com roupas da Oakley que seu avô usava nas décadas de 1990 e 2000. Parte dos visuais são referência a roupas do futuro pertencentes ao neto, e a outra aos looks do passado herdadas de seu avô.

(foto: Divulgação)

Sustentabilidade e sofisticação





De olho no futuro, Mayara Sansana carrega a sustentabilidade em seu DNA, respeitando o meio ambiente e as pessoas. Na alfaiataria, os tecidos das camisas e calças são sustentáveis, com fios feitos do descarte de algodão misturados ao poliéster proveniente de garrafas pet recicladas. Na coleção, saias, calças, camisas em jacquard reciclável com texturas e cores exclusivas formadas por tramas e padronagens desenvolvidas pela estilista. A nova coleção Íris é sofisticada, dialoga com peças de temporadas anteriores e renova o look com naturalidade.

(foto: Divulgação)

Cerâmicas





A fashiontech Ava Intimates, que desenvolve pijamas e lingeries, lançou collab com a Cerâmica & Cia. Inspirada nas estampas, tons e identidade da Ava Intimates, a coleção conta com 8 itens. Entre as peças estão copos em diferentes tamanhos, porta-joias, prato, xícara, velas e canecas.