A Fila lançou a coleção Tupac Shankur.

A Fila lançou, na última quarta-feira, a coleção do Tupac Shankur. A collab FilaX2Pac foi criada para celebrar o streetwear, a trajetória e a importância de um dos rappers mais importantes do mundo, Tupac Shankur, que vendeu mais de 75 milhões de discos. A coleção inclui moletons, moletinhos, calças, camisetas, coletes, camisas masculinas, jaquetas e camisetas nas cores branco, azul e tons terrosos, além de aplicações do autêntico logo da collab. Para complementa, uma série de assessórios que remetem ao rapper Tupac como buckets, toucas e bandanas. O destaque fica por conta do sneaker que se tornou um dos símbolos da collab, o Grant Hill 2, usado por Tupac no álbum All Eyez on Me.

Corpo & Mente





Idealizada pela terapeuta Renata de Abreu, junto do ex-jogador de basquete da NBA, Marko Jaric, a linha Praana é focada na medicina Ayurveda, e auxilia no Detox, no equilíbrio da rotina e autocuidado. A linha tem como missão ajudar o consumidor a contrabalançar a atual cultura de estresse e fazê-lo através de uma semana de limpeza profunda e doses diárias de autocuidado que devem ser mantidas.

Para jovens





New Match é a nova marca do Grupo Mixed que aposta em estética divertida e sofisticad. Foi, criada para garotas que desejam expressar seu estilo e individualidade em looks que possibilitam infinitas combinações e reforçam a autoconfiança através da moda. A nova label veio para atender a garota que cresceu usando Mixed Kids, cresceu e sentiu falta de uma roupa com estilo e qualidade para sua idade.

Inverno 2023





A Usaflex apresenta o preview da sua coleção inverno 2023 na feira Zero Grau, que acontece entre os dias 21 e 23 de novembro. A coleção traz todo charme da estação com uma cartela de cores sensoriais e vibrantes como o azul retrô, o mauve, o lilás, o soft rose e o vanilla. Nos tons vibrantes, destaque para o mostarda, militar, beterraba e cenoura. A marca traz a sapataria clássica com um toque de modernidade, misturando referências do passado com uma certa ousadia nos detalhes e um toque de brilho nas cores mais fechadas. Sempre priorizando o conforto a grife traz a tecnologia arcoflex que, com uma estrutura que preenche a região do arco plantar, auxilia no alívio de possíveis dores nas regiões dos pés, tornozelos e pernas, traz mais estabilidade, oferece equilíbrio e dá suporte à diferentes tipos de pisada para um caminhar de qualidade.