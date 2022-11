(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)







Inspirada no mar, na boemia e na liberdade de ser, a coleção alto verão 2023 da Alphorria

traz muita feminilidade. Nessa temporada, as modelagens são fluidas, cheias de movimento, com muitos recortes e vazados. Na cartela de cores predominam os tons pastel de padronagem lisa, como o lilás, rosa bebê e verde-claro, que contrastam com peças em estampas vivas que exploram o laranja, rosa choque e o roxo vibrante. Além de muitas opções em branco, que surgem oferecendo uma gama estonteante para a virada de ano em qualquer orla pelo mundo.

Com proteção

Novidade no mercado: Poof é um gel antisséptico composto por cobre nanoparticulado que elimina 99,99% das bactérias e vírus, inclusive da Covid-19 e da varíola dos macacos, com apenas duas gotas. Além de ter efeito biocida prolongado, diferentemente dos antissépticos já existentes no mercado, não é inflamável, não é tóxico e tem ação hidratante. É hipoalergênico, indicado para todos os tipos de pele e todas as idades, além de não desgastar o brilho do esmalte das unhas, nem danificar os fios de cabelo.

Michael Kors lançou nova coleção outono-inverno 2022 no Brasil, no estilo mais glamouroso da temporada. Com extravagância e luxo, a estrela da coleção é ninguém menos que a top model Bella Hadid, que dominou as últimas temporadas de moda. A coleção inclui bainhas curtas e longas, alfaiataria, capuzes dramáticos e recortes à mostra. A paleta varia de camel, chocolate, preto e branco ao elétrico fúcsia e táxi amarelo, enquanto tweeds masculinos e peles falsas combinam com paillettes reluzentes e bordados de cristais. A bolsa Hamilton Legacy é um ícone, e o novo modelo é revestido com a estampa exclusiva de logo MK, com listras centrais, e é destaque nessa coleção.

O espírito da coleção Íris, de Mayara Sansana, é de contemplação, uma viagem em busca do encontro da alma com a calma, com tons claros e relaxantes, como violeta, lavanda e menta,mas sem abandonar os insubstituíveis branco e preto. Na alfaiataria, os tecidos das camisas e calças são sustentáveis, com fios do descarte de algodão misturados ao poliéster feito a partir de garrafas pet recicladas. Saias, calças, camisas em jacquard, também reciclável, com texturas e cores assim exclusivas, assim como os vestidos fluidos.