Moda na Canastra

Isabela Teixeira

(foto: Divulgação)

Os campos rupestres, as florestas e o cerrado do Parque Nacional da Serra da Canastra inspiraram a Urbô para a criação da coleção primavera 2023. A coleção Habitar traz calças em modelagens slim fit, alfaiataria e jogger, bermudas, jaquetas em moletom suave, camisetas, regatas, shorts e camisas sociais. Na cartela de cores, tonalidades que remetem à beleza natural do parque, como graduações de cinza, off-white, azuis, terrosos e verdes.

Luxo e desenho

Desde que apareceu pela primeira vez, há 20 anos, a série japonesa de mangá e anime Naruto conquistou a imaginação de fãs de todo o mundo com suas histórias coloridas sobre as aventuras do jovem ninja Naruto Uzumaki. Com suas raízes firmemente ancoradas na cultura da escrita, a Montblanc está celebrando a arte de contar histórias criativas e a influência cultural de Naruto com a coleção Montblanc x Naruto de instrumentos de escrita e acessórios, artigos de couro e relógios inteligentes. O design da coleção enfatiza a importância da transmissão de conhecimento, destacando a relação entre Naruto e o Jiraiya mais velho, um eremita e mentor do jovem herói. Além dos personagens contra um fundo preto, as peças apresentam elementos de design laranja em negrito que evocam pinceladas, gotas de tinta e símbolos de estilo caligráfico associados à arte da escrita.

Metalizados

Os calçados metalizados deixaram de ser usados só para eventos especiais e estão compondo looks com roupas mais simples, dando um ar equilibrado e cool. Calçados nas cores dourado e prata prometem ganhar o coração das fashionistas de plantão e sair mais vezes do guarda-roupas neste período. A Piccadilly está com uma linha completa de calçados metalizados que proporcionam conforto e bem-estar para as mulheres.

Decor

A Lider Interiores acaba lançar a coleção da sua linha Casual, projetada para ambientes abertos e semiabertos. São peças que vão de balanços, sofás e poltronas até cadeiras, mesas e bancos, todas com inspirações da natureza. As estações, mudanças do tempo e elementos da fauna e da flora estão presentes desde o conceito, nomes, finalizações e acabamentos, tendo a produção artesanal como grande foco de todo o projeto.