Dona Mocinha, marca nordestina, nasceu como uma homenagem e continuidade à história de Sebastiana Medeiros, avó da fundadora, Clara Gisbert. A coleção verão 2023 se inspira nos diferentes traços, costumes, ideais e poderes da mulher brasileira. Composta por sandálias de salto e rasteiras, papetes, scarpins e mais modelos de sapatos carregados de elementos evidenciados nas passarelas. São quatro famílias, cada uma com características marcantes: Froot, Girl from Brazil, Sapucaí é carnaval e Urban.

Collab

Quem se lembra daquela propaganda que dizia que as Havaianas não deformam, não têm cheiro e não soltam as tiras? Bem, as duas primeiras premissas continuam valendo, mas tenho visto muita gente ficar na mão com as tiras, que estão arrebentando. Pelo visto, trocaram a durabilidade pela variedade e estilo. A marca acaba de lançar o segundo drop da collab com a Market, marca global inspirada no streetwear. Dessa vez, trouxeram um produto cocriado com o Mike Cherman e com o designer de calçados Daniel Bailey, que desenvolveram uma versão superinovadora da sandália Havaianas, com um produto 2 em 1: tênis e sandália. Embora à primeira vista pareça um chinelo comum, a Havaianas Zip Top Market tem zíper ao longo da borda da palmilha, permitindo que o usuário coloque ou remova a parte superior do puffer ajustável. Basta fechar ou abrir o cabedal com o zíper lateral e pronto: o calçado se transforma instantaneamente. Para completar, o cabedal é impermeável.

Relógios

Para colecionadores e amantes de relógios, a marca francesa Cartier foi a responsável pela popularização do relógio de pulso masculino, desenvolvido em 1904 por solicitação do aeronauta brasileiro, Santos Dumont. Dois dos icônicos modelos da marca receberam uma modernização: o retangular Santos, criado para o inventor do avião, e o Tank, usado pelas princesas Diana e Kate Middleton.

Home

A Camicado, rede de lojas especializada em casa e decoração, lançou coleção exclusiva, com atributos de sustentabilidade, em conjunto com a designer Paula Ferber. A collab conta com 18 itens de decoração para casa, como tapetes, pufes, centro de mesa, cestos e almofadas, que foram feitos com EVA verde, matéria-prima vegetal produzida a partir da cana-de-açúcar, fonte renovável que contribui para a redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa por meio da captura de CO2. Além disso, o EVA verde pode ser reciclado por meio das mesmas cadeias já desenvolvidas para o EVA convencional.