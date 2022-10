Isabela Teixeira da Costa

(foto: Divulgação)

Inspirada pelos principais movimentos culturais do universo jovem, a Youcom, marca de lifestyle jovem lança sua primeira entrada da coleção de verão 2023, com foco nos reencontros, na diversão e no calor. A carta de cores privilegia o verde, tons terrosos e azuis em referência à natureza.

(foto: Divulgação)

Primavera

Nessa primavera a Usaflex trouxe calçados que deixam a pele mais à mostra, as cores vão desde os tons mais neutros como o tan, vanilla e oceano até os mais coloridos como rosa Penélope, tangerina e curaçau. São 70 modelos de calçados e 52 bolsas e acessórios. Destaque para o tweed clássico que ganha uma versão em tons pastel e chega para trazer delicadeza e feminilidade aos produtos, e o mood natural que é uma tendência nas estações mais quentes com os saltos forrados em cordão de São Francisco e o mix das tiras em degradê.

(foto: Divulgação)

Novas coleções

As coleções Snow e Forever de joias da Vivara podem ser utilizadas separadas ou compondo um mix and match, combinando elementos. A marca reforça a proposta de peças colecionáveis feitas em prata, e pedras como, ródio e topázio em diferentes cores. A coleção Snow, possui joias arredondadas que remetem aos flocos de neve, já a Forever remete ao romantismo com peças em formato de corações e símbolos do infinito. O topázio, presente nas joias, é ideal para aqueles que buscam motivação, já o cristal age recarrega as energias.

Artesanal

Focando em peças feitas à mão e cores diferenciadas, a nova coleção de Christian Louboutin exalta o trabalho artesanal. O destaque fica para os sapatos de sola cravejada, peças de edição limitada que levam de 5.7 mil a 14 mil strasses em sua confecção. Inspirado nas luzes brilhantes da vida noturna de Las Vegas, cada pedra da cor do arco-íris é meticulosamente aplicada à mão para criar um acabamento deslumbrante. Outras linhas recebem influencia urbana, futurista de ficção científica e neo-motociclista.