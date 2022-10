(foto: Wallace Cavalcant/divulgação)

A mineira radicada no Rio de Janeiro Erica Rosa inaugura nova espaço na Gávea da sua marca ER e lança coleção com suas criações para festas e desenvolvimentos exclusivos para noivas e madrinhas. A designer cria a parir de croquis com proposta lúdica e feminina. Ela acaba de voltar de Florença, Itália, onde apresentou coleção cápsula “Amor”.





Skincare





Novidades na linha de tratamentos faciais da marca Quem Disse, Berenice? chegam com fórmulas para pele sensível, com oito tipos de ácido hialurônico. Multifuncionalidade, hidratação, reparação e preenchimento de linhas finas são alguns dos atributos do Sérum Facial Preenche Tudo e do Cremão Hidratante Repara e Acalma.

(foto: Artouro/ divulgação)

Pedras mineiras





A ArtOuro, empresa do segmento de joias e pedras preciosas, lança a Coleção Origem, que traz no conceito a própria história da marca e sua fundação: um convite a um olhar mais cuidadoso para a própria história. Na parceria de mãe e filha, a marca ArtOuro nasceu com o propósito de lapidar as gemas com o mesmo carinho e respeito que a natureza usou para criá-las. A marca, fundada por Victoria Fiúza há 35 anos, tem à frente sua filha Manuela Soares. A coleção tem design minimalista, puro, atemporal, exaltando a beleza e a qualidade das pedras.

(foto: divulgação)

De juta





Resultado da combinação das melhores práticas socioambientais da Osklen e do Instituto-E em mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento sustentável, a marca lança novos modelos do tênis AG | Amazon Guardians, desta vez produzidos com juta da Amazônia.Trata-se de uma matéria-prima natural e orgânica, produzida às margens dos rios amazônicos, que dispensa a utilização de agrotóxicos e fertilizantes. A fibra têxtil vegetal se tornou uma das principais atividades econômicas da região e tem a certificação internacional Fair Trade de comércio ético e justo. Durante o processo de desenvolvimento da fibra em tecido, são utilizados aditivos orgânicos e óleos vegetais que não geram efluentes. Além disso, quando descartada, a juta se decompõe completamente sem deixar resíduos ou danos ambientais em menos de um ano. O solado é feito com uma combinação inovadora e exclusiva, com cerca de 45% de látex natural extraído de seringueiras das regiões do Xingu e Tupi-guaporé.