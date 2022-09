(foto: Divulgação)

Setembro é mês de conscientização à preservação da Amazônia, e a Emporio Armani reforça seu compromisso com a sustentabilidade no Brasil ao aliar o pilar global Armani Sustainability Values com o lançamento da coleção cápsula sustentável de óculos primavera 2022 com projeto local, no Amazonas, em parceria com a ONG Casa do Rio, feita por processos responsáveis e usando bio-acetato. Os óculos Emporio Armani estarão disponíveis a partir de outubro.

Sustentável





Preocupada com o meio ambiente e comprometida em cuidar do amanhã, a Usaflex acaba de lançar um calçado feito com palmilha de cana-de-açúcar, cabedal ecológico e solado à base de borrachas reaproveitadas. Assim, abraça a sustentabilidade com um produto com menos componentes na sua composição e que exige 40% menos insumo. A linha Reconforto passou recentemente por uma reformulação para ter o menor volume possível de componentes. Já o cabedal que recobre os pés, toda aquela parte que está acima do solado, é produzido em não tecido 100% poliamida.

Fitness





A Água Azul, marca de roupas fitness, em parceria com a RK by Rafa Kalimann, criou uma collab de edição limitada, desenvolvida pensando no conforto, com modelos básicos e tons clássicos, para mulheres que mantêm uma rotina dinâmica. A parceria visa levar roupas com qualidade e praticidade, e peças que não se limitam à academia.

Pantanal





Com o tema “Amor pelo coração do Brasil” e o sucesso da novela “Pantanal”, o Boticário, voltou seus olhos para a Região Centro-Oeste para a campanha de um produto que não tem nenhum vínculo específico com a região: os perfumes Malbec e Lily.