As marcas mineiras Urbô e Biartiz, de moda masculina e calçados femininos, respectivamente, uniram suas expertises em uma collab comemorativa para a nova coleção da Biaritz. A coleção mostra que a moda é para todos. nvestiram em uma modelagem mais ampla, como por exemplo, a calça jeans que tem um cós aparentemente feminino, mas que se expande e se adapta ao biotipo do homem. A Urbô tem uma proposta minimalista, com essa collab investiram em cores, novos cortes e propostas que mesclam o tradicional masculino e feminino de forma harmônica.

De café





A Nespresso, marca de café porcionados de alta qualidade, lançou este ano em parceria com a startup de moda sustentável Zèta – conhecida por sua proposta vegana e zero-waste – uma linha de tênis de edição limitada feitos a partir da borra de café reciclada. A coleção foi inspirada nos princípios da marca de redução do impacto ambiental, eco design e estilo francês. Cada par do modelo Re:ground contém borra de café equivalente a 12 cápsulas Nespresso recolhidas nos projetos de reciclagem da marca e integradas na parte superior do couro vegano, bem como nas solas. Os demais elementos do tênis são feitos com 80% de materiais reciclados e sustentáveis, como plásticos retirados do Mediterrâneo, cortiça, borracha e látex. Os tênis são vendidos exclusivamente na Europa, onde são produzidos, de forma intencional para assegurar a menor pegada de carbono possível. O modelo de edição limitada estará disponível enquanto durarem os estoques e não serão comercializados no Brasil.

(foto: Divulgação)

Edição limitada





Michael Kors explor o espírito icônico de um verão italiano, trazendo o luxo da coleção para a Costa Amalfitana e Capri. O designer criou uma coleção cápsula de edição limitada que será vendida apenas na ilha, em Cabana Capri, e nas proximidades de Amalfi, no icônico Hotel Santa Caterina. A coleção apresenta roupas de banho e sarongues com estampa de ocelot, bem como pulseiras de couro com relevo de píton, um luxo. À parte dessa coleção, a marca lançou uma seleção de bolsas, prêt-à-porter e acessórios.

(foto: Divulgação)

Conforto





Com uma ampla cartela de cores que, vai desde o vanilla até o rosa Penélope, tangerina e curaçau, as Usaflex lançou coleção primavera que tem como ponto de partida o conforto. Solados plataformas, texturas diversas e detalhes especiais marcam os calçados, bolsas e acessórios da coleção. Nessa primavera, as peças deixam a pele mais à mostra. São 70 modelos de calçados e 52 bolsas e acessórios.