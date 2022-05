Carla Amorim, lançou a coleção Conquistas

(foto: Divulgação)

A marca de joias Carla Amorim, que se destaca no mercado por seu design singular, lançou a coleção Conquistas, tendo nada mais nada menos que a atriz Lilia Cabral e sua filha Giullia Bertolli como estrelas da campanha. As peças surgem com detalhes de pedras como o rubi e a turmalina rosa, que trazem o vermelho, rosa e lilás para as joias. O azul e o verde se fazem presentes através das esmeraldas e turmalinas paraíba. Por fim, a granada e a ametista complementam os detalhes. A coleção ainda conta com colares e ear cuffs delicados e anéis.

(foto: Divulgação)

Preservação





Em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica, uma das mais respeitadas e longevas fundações de a fauna e flora da mata atlântica, um dos principais e mais ameaçados biomas do Brasil. Com texturas, cores, símbolos e materiais que remetem às plantas, flores e animais da mata atlântica, parte da renda obtida com a venda dos produtos será revertida para projetos de conservação e restauração do bioma.

(foto: Divulgação)

Ação





Para os fãs da saga “Star wars”, a Havaianas lançou uma coleção da sandália com imagens variadas dos personagens e frases icônicas para manter os looks temáticos, sem perder o estilo e o conforto. apoio à sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a Chilli Beans lançou coleção em uma ação que busca alertar seus consumidores sobre a importância da preservação do bioma. Como inspiração, Os modelos Top Baby Yoda, com estampas do personagem mais fofo de The Mandalorian, completam a coleção, que tem opções adulto

e infantil.

(foto: Divulgação)

Cheirinho de bala





Quem Disse, Berenice? lança coleção exclusiva de maquiagens 7Belo, em parceria com a Arcor, com o famoso cheirinho de framboesa. Iluminador, batom duo gloss e blush estão entre os itens da parceria. Os leiautes das embalagens também são inspirados no produto, trazendo à tona memórias e um mood fun para toda a linha.