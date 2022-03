(foto: Divulgação)







A coleção de inverno 2022 da Anacapri, batizada Joyful, reafirma o sentimento otimista, esperançoso e de liberdade que a volta às atividades presenciais proporciona. A empolgação do momento atual se reflete em um inverno colorido com uma cartela com pink, azul, lilás, amarelo e marrom. O DNA da marca se mantém: peças descomplicadas e confortáveis com ar jovial e divertido. As principais apostas são o tênis Ayla e as sports sandals.

(foto: Divulgação)

Botas





Engana-se quem acredita que não é possível utilizar botas em dias quentes. O calçado pode ser facilmente combinado com saias e shorts e tende a deixar a produção muito mais estilosa. Se o modelo escolhido for o coturno, o look com certeza ganhará destaque. A Picadilly está com uma coleção variada da peça, que pode ser usada no verão e também na próxima estação.

(foto: Divulgação)

Aromas





Perfumar o ambiente gera bem-estar e cria sensações agradáveis, chegando a interferir no humor e colaborando para uma vida mais prazerosa. A Barroca Neon uniu perfumaria fina, luxo e design atemporal em fragrâncias exclusivas. São velas aromáticas ecológicas em vidros soprados; difusores e sprays de ambiente.

(foto: Divulgação)

Couro





A Montblanc revoluciona mais uma vez e lança a nova Meisterstück Leather Collection. Com emblema aprimorado, formas ousadas, couro luxuosamente brilhante, a marca ampliou o portfólio com novos modelos. Formas redondas contemporâneas, novos detalhes de design e um novo couro luxuoso para alcançar um toque mais suave e um tom mais profundo de preto com acabamento brilhante distinto. A linha traz a pasta Neo, uma pasta de documentos, uma bolsa Tote e uma bolsa Duffle, e uma clutch, além de carteira, porta-cartões, bolsa para chaves.