(foto: divulgação)





Batizado de People Make Icons, a nova coleção da Lacoste é inspirada nos códigos do streetwear com MC Caverinha e Kayblack. A marca fez uma releitura dos seus códigos clássicos, propondo um novo olhar para o futuro, unindo o legado do tênis ao movimento pulsante do streetwear, em consoante com o zeitgeist da moda atual. O crocodilo Lacoste foi inserido em tamanho aumentado, gerando uma imagem arrojada e maximalista. Camisas polos têm modelagem oversized, saias plissadas inspiradas no guarda-roupa de Simone de la Chaume, esposa de René Lacoste, remetem ao legado clássico do tênis, porém de forma urbana, combinando com parkas, dando leitura moderna e arrojada. com MC Caverinha e Kayblack. A marca fez uma releitura dos seus códigos clássicos, propondo um novo olhar para o futuro, unindo o legado do tênis ao movimento pulsante do streetwear, em consoante com o zeitgeist da moda atual. O crocodilo Lacoste foi inserido em tamanho aumentado, gerando uma imagem arrojada e maximalista. Camisas polos têm modelagem oversized, saias plissadas inspiradas no guarda-roupa de Simone de la Chaume, esposa de René Lacoste, remetem ao legado clássico do tênis, porém de forma urbana, combinando com parkas, dando leitura moderna e arrojada.

(foto: Divulgação)

Para os pés





A Zegna lançou coleção do famoso tênis "Triple Stitch" repensado pelo diretor artístico Alessandro Sartori a cada temporada, o que garantiu seu lugar como ícone duradouro na moda masculina contemporânea. A peça é exemplo do caminho progressivo de inovação e evolução de 112 anos da marca, sempre voltada para as necessidades e estilo do homem moderno em direção a uma roupa de lazer de luxo. O design apresenta uma silhueta aerodinâmica que transmite elegância discreta e é fabricado em couro granulado rico e camurça macia, finalizado com tiras elásticas para maior facilidade para vestir.

(foto: Divulgação)

Esportiva





Atenta às tendências e com a moda em seu DNA, a Lupo Sport acaba de lançar uma nova coleção com produtos que carregam funcionalidades adicionais, como bolso lateral em peças para corrida, tops de sustentação para atividades de impacto e produtos de inverno como jaquetas e coletes. A marca tem a preocupação de agregar atributos às peças para ajudar tanto a alcançar um melhor rendimento durante a prática esportiva como para adequá-las ao uso em qualquer lugar, independentemente da condição climática.

(foto: Divulgação)

Casa





Le Lis Blanc Casa lançou a coleção Areia, com louças de faiança inspiradas nas dunas. O design explora uma linguagem gráfica de forma orgânica com traços livres, representando a simbologia da passagem do tempo. Pratos e xícaras se completam em um ton sur ton de beges, transmitindo as sensações de calma e leveza. A coleção teve curadoria assinada por Rahyja Afrange, gerente criativa da marca.