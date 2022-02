(foto: Divulgação)



O tênis Old Skool, nascido em 1977, batizado originalmente como Style #36, é uma clássica e icônica silhueta da Vans, e foi o responsável por apresentar e eternizar um dos principais símbolos da marca: a criatividade e a Sidestripe. O modelo se tornou um ícone não somente dos esportes de ação, da música e da arte, mas também o símbolo de um movimento que mudaria o rumo da sociedade moderna, a contracultura. Nessa temporada, o Old Skool é reapresentado numa versão sazonal que celebra a energia tropical.

Nova linha





Yasmin Brunet lançou sua marca de produtos de beleza, a Yasmin Beauty. O primeiro produto é rico em óleos de abacate, argan, coco, linhaça, macadâmia, oliva, girassol e rícino, e em vitaminas A, B1, B2, B5, B6, C, D e E, minerais como ferro, zinco, potássio, fósforo e magnésio, ômegas 3 e 6, ácidos graxos e ácido láurico. Possui ativos 100% naturais, veganos e é indicado para cabelos e corpo. Com selo cruelty free o produto é para uso diário e noturno, e tem o selo “Eu reciclo”. O óleo é rico , para uma reparação completa da fibra capilar.

Vegano





Para a turma vegana, a novidade é o creme dental vegano Candy Lover, da Curaprox. Seu sabor de melancia proporciona sensação refrescante do mentol. Tem menor concentração de produtos químicos potencialmente irritativos, além de ação antibacteriana exercida por enzima que ativa proteção natural da saliva. O produto, que tem baixa concentração de flúor, pode ser indicado para crianças e adultos. Como tudo que é vegano, o preço é bem salgado.

Óculos





O Grupo Safilo lançou uma coleção limitada do Carrera Eyewear, no Moto GP, em parceria com a Ducati Corse. Com vários modelos de óculos de sol e de grau, este produto é um projeto-chave para a Carrera, que pode trazer enorme visibilidade e um sentimento positivo da marca entre os fãs da Ducati/Moto GP.