Levis (foto: Divulgação)







Shorts e blusas da Levi's para este verão foram produzidos com algodão orgânico e fibras recicladas, reforçando o trabalho da marca em direção à sustentabilidade e cadeia produtiva responsável. Com modelagem fresca e blusas e camisetas com estampas vibrantes, a proposta é oferecer ao público jovem peças confortáveis, com estilo, formando looks originais e com bastante leveza.

A coleção pré-outono lançada pela Arezz (foto: Divulgação)

Urbano





A coleção pré-outono lançada pela Arezzo será dividida em quatro cápsulas – apelidadas de Miranda, Sienna, ZZMov e Audrey –, que serão lançadas semanalmente com muita informação de moda para as ruas com sapatos, botas, sandálias e bolsas que representam a chamada para o inverno. A paleta de cores transita entre tons neutros, que inspiram modernidade e elegância, e tons de verde e roxo, que são apostas da marca para trazer bossa para a nova estação. Miranda apresenta botas de cano alto e baixo, mocassins e sandálias de shapes amplos e imponentes, todos com a textura croco, um dos elementos-tendência da próxima estação.

Nova marca vegana de produtos de cuidados com a pele (foto: Divulgação)

Vegana





Com o quê há de mais inovador na dermocosmética mundial e ao mesmo tempo o que a natureza fornece nos ingredientes da floresta, nasceu a nova marca vegana de produtos de cuidados com a pele, a Amazônica Brasil. Já vem com o selo cruelty free e ingredientes originários da Amazônia, livres de substâncias que podem de alguma forma causar danos à pele ou ao meio ambiente. Idealizada pela empresária paulistana Eza Borchardt, que mora há mais de 20 anos na Califórnia, a marca foi lançada primeiro nos EUA. Atualmente, são três os produtos: elixir facial, creme para o corpo e óleo vitamínico facial, todos com composições multiuso.

Carolina Herrera apresentou sua coleção de óculos verão 2022 (foto: Divulgação)

Óculos





Carolina Herrera apresentou sua coleção de óculos verão 2022, desenhada, produzida e distribuída em parceria com a Safilo. Criada para uma mulher confiante e empoderada, reflete a essência da marca: perfis coloridos, sofisticados, com detalhes diferenciados como as pérolas. As exuberantes combinações de cores dos elementos em acetato e os toques de esmalte nos designs casuais também chamam a atenção. O lançamento é composto por várias linhas, com destaque para Pearls, Polka Dots e Stripes.