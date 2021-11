Destaque para a estamparia, que chama a atenção pela brasilidade (foto: Divulgação)







A Colcci lançou sua coleção de verão com destaque para a estamparia, que chama a atenção pela brasilidade, uma vez que está repleta de cor e referências ao nosso país. Na Caminho da Selva, as pinceladas são feitas em guache e aquarela e retratam de forma viva e colorida a riqueza natural brasileira. A estampa Macieira foi feita a partir de uma técnica digital, e representa pássaros, frutas e folhagens, tendo como predominância a cor verde. Já Mãe Natureza cuida da mata e de nós, e a estampa representa esse elo. Completando, tem a Tropic, cheia de vigor e vivacidade, com elementos típicos da fauna e flora brasileira.

Aniversário





A Rider completa 35 anos e comemora a data relançando modelos clássicos mais sustentáveis. Serão dois modelos de slides, categoria em que a marca é sinônimo, que foram adaptados para uma produção com menor impacto ambiental, pautadas no Programa Rider R4 – Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recriar, originado a partir da ideia de que é possível fazer algo novo através do design sustentável. O foco é a evolução constante nas operações ecoeficientes, além de aumentar o uso de matéria-prima reciclada e derivada de fontes renováveis, com origem na cana-de-açúcar. Todos os calçados são veganos, desde 2018.

Coleção Santa Catarina, inspirada no estado do Sul do país (foto: Divulgação)

Inspiração sulista





A Amarante do Brasil, marca dirigida pelo estilista Eduardo Amarante, lança a coleção Santa Catarina, inspirada no estado do Sul do país, buscando expressar nas peças as características e essências da região. A linha faz parte de uma série que homenageia estados brasileiros. Enfeites, detalhes, estampas, aplicações, mangas trabalhadas, bordados, cores fortes e babados aparecem fortes na coleção. As peças são versáteis, o que torna possível várias combinações, criando looks variados com muito conforto e estilo.

Collab





A marca gaúcha de beachwear Mareblu lançou collab com a jornalista Mauren Motta, inspirada na obra de seu tio-avô, o artista Iberê Camargo. A coleção "all sizes" traz estampas pintadas a mão pela jornalista, reproduzidas digitalmente, homenageando o trabalho deste importante pintor, professor e

gravurista brasileiro. São maiôs, biquínis e vestidos de praia para diferentes biótipos.