Com uma agenda cada dia mais movimentada, o estilista Eduardo Amarante comemora mais um importante passo em sua carreira. A expansão da Amarante do Brasil chega aos Estados Unidos, Dubai, Austrália, Colômbia e Porto Rico, além de ter sido surpreendido com o pedido para o desenvolvimento de um look pela apresentadora e atriz Sofia Vergara, classificada como a 32ª mulher mais poderosa do mundo pela Forbes em 2014. A exportação vem coroar este primeiro ano de sucesso. A marca lançou a cápsula ELA e segue desenvolvendo peças exclusivas. Eduardo Amarante doou um look completo para a Noite de Prêmios da Jornada Solidária, e o ganhador poderá escolher o que quiser no Instagram da marca.

Coleção de relógios 1858 Montblanc (foto: divulgação)

Outono-inverno





A Prada desfilou sua coleção outono-inverno 2022, denominada “Seduction, stripped down”, e apresentou uma sedução por redução, onde os diretores cocriativos Miuccia Prada e Raf Simons apresentaram ideias de expressão da sexualidade através da roupa. Um processo de despir a roupa leva, inevitavelmente, ao corpo, enfatizado ou exposto.

Vintage





A luxuosa grife Montblanc lançou a coleção de relógios 1858, muito especiais, com ar vintage e inspiração nos relógios de uso militar dos anos 1920 e 1930, ideais para curtir a vida na natureza sem medo.

Hope inova ainda mais o seu mix de produtos (foto: Divulgação)

Esperança





Para o mês de outubro, a Hope inova ainda mais o seu mix de produtos e lança o sutiã Esperança, que resgata e potencializa a autoestima de mulheres mastectomizadas.

O modelo é indicado para as mulheres que passaram pela cirurgia parcial ou total da mama. Mulheres de diferentes regiões do Brasil que passaram pela cirurgia de mastectomia ajudaram no desenvolvimento do produto e estrelaram a campanha do Outubro Rosa da marca.