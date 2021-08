A designer de joias Carla Amorim lança nova coleção, Esperança, criada para tocar o coração das pessoas e trazer luz para as incertezas que estamos vivendo. Um convite para acreditar em dias melhores não só na vida pessoal, mas também na sustentabilidade do mercado joalheiro, até porque há sim esperança para que o setor tenha cada vez mais responsabilidade socioambiental. Essa coleção é a mais sustentável da marca, com inúmeras iniciativas e processos. Carla tem um trabalho criativo baseado no tripé natureza, arquitetura e religiosidade. A inspiração para esta coleção veio com a coleção anterior, baseada em Cora Coralina. A inspiração aparece nas cores, brilhos e formas. Esmeraldas da Belmont – mina que está entre as maiores e mais modernas companhias de mineração sustentável e responsável do mundo –, e diamantes comprados de mineradoras certificadas pelo Processo de Kimberley, documento imprescindível para a legitimação e comercialização de diamantes em todo o mundo.

(foto: Divulgação)

Soft e Chic





Conforto agora é exigência número um de todos os clientes. Por isso a coleção cápsula da Shoestock faz um mix entre estilo e conforto para todas as ocasiões. A Soft & Chic apresenta conforto e estilo através das tiras com enchimentos, palmilha conforto e couro sem forro. São 27 produtos, confeccionados em materiais como couro liso, acamurçado e material sintético. Os modelos variam entre escarpins, peep toe, sapatilhas, mocassim, sandálias e rasteiras, além de seguirem apostas como saltos mais baixos, as rasteiras com palmilha conforto, as tiras trançadas, o salto bloco e as aplicações de corda.

(foto: Divulgação)

Sombras





A marca californiana e cruelty-free Urban Decay lança paleta de sombras U Got The Look, 100% vegana, em parceria com o The Prince Estate. São 10 cores exclusivas que vão do bege perolado e sunset-gold metálico ao azul arroxeado e preto cintilante. Com cinco acabamentos diferentes, aveludado, matte, cintilante, metálico e microperolado, sua fórmula "wet or dry" conta com a exclusiva tecnologia de infusão de pigmentos, garantindo cores mais intensas, maciez e duração, e menos sujeira.

(foto: Divulgação)

Crochê





O Crochet com a Paty – marca especializada em peças customizadas em crochê – está cada vez mais luxuosa, começando pela nova loja na Oscar Freire, em um dos bairros mais sofisticados de São Paulo. Apontado em 2020 como uma das maiores tendências, em 2021, o estilo continua em alta. Presente em coleções de grandes marcas como Kate Spade, Valentino, Chloé e Stella McCartney, é oficial – já se foram os dias em que o crochê era rotulado de antiquado ou injustamente associado a pessoas mais velhas. Com o movimento global da slow fashion ganhando força, o artesanato ressurgiu. A marca traz mais de 30 modelos de bolsas, top cropped, chapéus e gorros, mantas, jogos americanos, bandejas, cestos e cases para notebook, entre outros itens.