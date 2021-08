(foto: Divulgação)







Unindo maquiagem e tratamento de pele, a nova linha do Boticário, Make B. Retinol H+, conta com a primeira base do mundo com exclusivo duplo retinol e FPS 80, além de ácido hialurônico vetorizado em sua composição. O Retinol é um ativo que atua na renovação celular de todos os tipos de pele, é criado a partir do encontro das águas puras do lago com uma formação geológica. Com a base, a renovação celular é acelerada, a produção do colágeno é duplicada e a pele torna-se mais firme e radiante com apenas 15 dias de uso. A linha é formada por base, flash iluminador e corretivo, batom líquido e balm. A base está disponível em 14 tons e é invisível. O Flash Corretivo Iluminador tem oito cores.

Além da praia





Havaianas lança collab com BAPE®, a icônica marca japonesa de streetwear e reforça sua veia fashion. A parceria resulta em cinco modelos de sandálias com padronagem camuflada da gigante japonesa e se aproxima cada vez mais do universo street. É a fusão da liberdade, conforto, estilo e brasilidade com a mais deseja cultura de rua no mundo. Edição limitada.

Masculina





A marca de camisetas DEC82 lançou a coleção Ícones, com foco nos significados de seis novas estampas, nas cores cinza, marrom, amarelo, preto e melancia. Destaque para as regatas com frase como Refuse, Resist, Rebel, Revolt; e a com estampa viking Ægishjálmr. Além delas, pinturas como Dragão Galês, Coragem - Adinkra, Sol e Lua; e Ubuntu.

Completa





A nova coleção da Piccadilly convida a mulher a dar mais valor para as sensações de aconchego e bem-estar, mostrando que há beleza no conforto. Para o verão, a marca propõe tênis e tamancos com cores azul sky e soft colors. Também tem modelos pautados em sustentabilidade, como as linhas So.Si Ecoar, a Marshmallow e a Move.O destaque fica para os calçados com tecnologia voltada para quem tem joanete.