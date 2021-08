(foto: Fernando Thomaz/divulgação)



A Life by Vivara, marca de colecionáveis da joalheria, completa 10 anos e comemora a data com uma nova campanha que relembra a trajetória dos mimos que ganharam o coração do público mais jovem, e ao longo dos últimos anos passaram a ser os queridinhos também de pessoas mais maduras. A joalheria também lança novos pingentes e novas peças da Coleção Lifemania que apresenta anéis, argolas e pingentes.

(foto: Marcos Mello/divulgação)

Verão





Carol Trentini estrela a campanha de lançamento da coleção verão 2022 da Mixed, intitulada Glórias da vida. São peças vibrantes e fluidas, feitas em uma cartela de cores inspiradas pelos raios solares. Uma forma de materializar um momento glorioso, de otimismo, após um momento de refúgio. Tecidos leves, em sua maioria nacionais e sustentáveis, como o algodão orgânico e o chifon de seda, foram usados para transmitir bem-estar e fluidez. Há um resgate da produção artesanal, em peças bordados à mão e cintos feitos em materiais rústicos em parceria com mulheres carentes, que executaram com maestria e delicadeza as peças em suas residências, homenageando e reconhecendo o trabalho de profissionais que utilizam as técnicas manuais para dar vida às roupas.

(foto: Divulgação)

Reality





A Colcci Fitness lança sua coleção de Primavera 2022 com um reality comandado pela atriz e modelo Camila Queiroz, gravado em Florianópolis. O Movement Experience foi realizado em dois dias, onde foram fotografados os looks da nova estação.

(foto: Divulgação)

Kim





A nova coleção da Arezzo, intitulada Kim, conta com modelos de papetes que mergulham no universo da arte, imersas num ateliê de pintura, cheio de cores e possibilidades. São quatro modelos de papetes, além de duas opções de sandálias com salto, uma com amarração e outra com duas tiras emborrachadas. A linha chega leve e feminina. A cartela de cores promete ser tendência da próxima estação. O conforto é um dos principais atributos, com destaque para as tiras acolchoadas com nó, que trazem ainda mais aconchego para os pés.