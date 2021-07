(foto: Gabryel Matos/divulgação)

Roberta Ribeiro, diretora da Maria Filó, lançou mais uma collab atrelada à responsabilidade social. São duas t-shirts especiais desenvolvidas com a Ampara Animal. Parte das vendas das t-shirts será destinada à ONG que ampara mais de 450 abrigos cadastrados em nível nacional, impactando mensalmente cerca de 10 mil animais. As camisetas apresentam silks de cachorro e de gato, os pets mais comuns nas famílias brasileiras. Os recursos arrecadados serão investidos na esterilização de cães e gatos em regiões carentes.

Poltronas





Poltrona é um lugar convidativo para ler um livro, descansar ou até fazer o home office em dias frios, sem deixar o conforto necessário de lado. Com ergonomia privilegiada pelas formas e assentos reclináveis ou em versões mais amplas, as poltronas Natuzzi Italia e Natuzzi Editions reúnem o melhor dos mundos em comodidade, praticidade e estética. A poltrona Natuzzi Italia Re-Vive personifica o aconchego, com um confortável apoio para os pés e encosto de cabeça deslizante. A poltrona Batticuore alinha versatilidade e conforto com uma combinação entre forma e função de poltronas reclináveis. A Greta tem um assento largo com braços que se abrem para fora, expandindo a sensação de aconchego.

Pai ativo





A Actvitta oferece sugestões alinhadas no estilo ath-flow, ideais para uma vida em movimento, seja para uma rotina esportiva ou, ainda, para visuais casuais com toque sportswear. Os produtos apresentam tecnologias exclusivas de conforto, entre eles solado em EVA que reduz impactos e entressola em gel para maior estabilidade, além de modelos com peça estabilizadora no calcanhar.

Anéis de silicone