A Líquido lança sua primeira coleção sustentável em parceria com a marca Lycra®, assinada por Patrícia Poeta. As peças incorporam a exuberância do Rio de Janeiro, unindo beleza, conforto, tecnologia e sustentabilidade. A collab oferece peças de moda praia e fitness confeccionadas a partir de tecidos tecnológicos com 20% de material reciclado pré-consumo, oferecendo o mesmo conforto duradouro e a liberdade de movimentos do fio original Lycra®. São 48 produtos de moda praia, sendo quatro opções de maiôs, quatro conjuntos de biquínis e quatro modelos de saída para compor o visual. Já a coleção fitness tem conjuntos de calças leggings e tops distribuídos em um mix de cores neutras e coloridas.

A Puma acaba de lançar uma collab com a marca Pronunce de roupas e tênis com uma paleta de tons terrosos inspirados no Pumapunku, um antigo sítio arqueológico na Bolívia. As peças chegam ao Brasil em setembro. A Pronunce se destaca pelas por roupas feitas a mão e um estilo genderless. A coleção combina a inspiração antiga com uma abordagem de design moderno e minimalista. Acredita-se que Pumapunku seja a sede da civilização global, e agora é um remanescente de um vasto complexo de templos de pedra e monumentos geométricos. A paleta de cores é inspirada no pôr do sol com tons gradientes de laranja, areia e cinza suave.

A última moda tem primeiro tomate. Pensando nisso, a Heinz, conhecida mundialmente pelo ketchup, lançou uma coleção com a Approve, marca brasileira de roupas de streetwear. A collab traduz o espírito cool da Heinz com peças que remetem à cor do tomate, principal ingrediente do ketchup, em uma edição limitada para os brand lovers. São 15 peças entre calças, blusas, camisetas, boné, avental, bandana no monocromático, com pegada minimalista e assinaturas discretas.

O clima está ideal para usar botas. Cano curto, over the knee, cano longo, com ou sem salto, não importa, o calçado garante elegância em qualquer produção, além de deixar o look muito mais quentinho. A Piccadilly tem uma grande variedade de modelos para criar looks de estilos variados e bem elegantes.