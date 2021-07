A reserva pensa rápido e age mais rápido ainda

Martha Medeiros lançou sua linha de home decor com peças inspiradas nas belezas naturais de Milagres, resultado de uma longa temporada de Martha em sua casa naquele paraíso alagoano. Inspirada pela arte brasileira e cultura local, ela compôs itens com toques de rendas nacionais, sua marca registrada, e adotou conchas, ostras, galhos secos, madrepérolas e cactus encontrados pelas praias da região. O destaque são as flores de mandacaru.

Hello Kitty, a personagem mais famosa do Japão, está com coleção nova, para jovem adulto que conquistará os fãs de todos os estilos. De blazers a moletons, as peças são materiais certificados e ganham o selo Re-Moda responsável da Renner, que indica a confecção de acordo com as boas práticas de responsabilidade socioambiental. As peças foram desenvolvidas com algodão e viscose. E tem peças inéditas em jeans, como shorts godê, jaquetas e jardineiras.