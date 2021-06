Para dormir

(foto: Fotos: Divulgação)



Inspirada nos Himalaias, a coleção de inverno 2021 Jogê traz variedade em pijamas e camisolas. Com modelos que atendem homens, mulheres e crianças, a marca oferece estilos diferentes, desde os mais confortáveis e quentinhos, às sofisticadas peças de renda para quem gosta de roupas mais frescas e sensuais. Mesmo em meio à pandemia, a franqueada de Belo Horizonte, Lorena Miranda, acaba de inaugurar mais uma loja.

Collab

Oakley lança primeira collab com a marca brasileira, Lauf, em coleção com opções femininas e masculinas de training e athleisure. É a primeira vez na história que a Oakley, referência mundial de performance e esporte, se une a uma marca brasileira para cocriar uma coleção de roupas. A escolhida, Lauf, é reconhecida por trazer tendências de moda junto à funcionalidade para treinos de todos os tipos. São duas linhas, ambas com opções femininas e masculinas. A primeira é focada em performance, com design e atributos tecnológicos que garantem peças leves, com ventilação, secagem rápida e mobilidade para diversos tipos de exercício físico. A segunda tem como foco o lifestyle e tem corta-ventos, moletons e camisetas, cheias de estilo, funcionalidade e personalidade, em uma cartela de cores sóbria e elegante.

Tênis

A Lacoste fez um lançamento criado especialmente para as quadras de tênis: o AG-LT 21. É o primeiro tênis de performance feito pela marca, que tem no seu berço o esporte, e foi lançado e desenhado em conjunto por Danill Medvedev, um dos maiores talentos do tênis na atualidade. O lançamento foi em conjunto com o Roland Garros, é extremamente exclusivo, com apenas 100 exemplares no Brasil.

Crochê