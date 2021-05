(foto: divulgação)







Dzarm e a Vicenza se uniram e lançaram uma coleção que traz produtos para vestir da cabeça aos pés. A collab conta com peças de vestuário e calçados que carregam a versatilidade, as cores e o toque divertido das duas grifes. Inspirada pelo streetstyle internacional, a coleção traz looks urbanos e divertidos. Silhueta oversized para dar conforto, bem como nos calçados que seguem o mesmo mood, apresentando shapes comfy, mas bem fashionistas. As candy colors foram as principais apostas, como o amarelo milho, verde menta, rosê e bege, além dos clássicos preto e off white, que são fáceis de combinar e prometem fazer a passagem perfeita para o verão e poderão ser usados o ano todo. Tudo isso alinhado ainda às estampas queridinhas do momento: listras fio tinto e o floral de margaridas.

(foto: divulgação)

Com arte





Neste Dia dos Namorados, a Aramis fez uma collab com o renomado artista plástico Zezão que resultou em uma edição limitada de 300 camisetas numeradas e estampadas com uma obra exclusiva no azul icônico, marca registrada de seus trabalhos. A campanha de lançamento tem o mote "Inspire quem te inspira". Zezão se expressa nas ruas e subterrâneos de São Paulo, há mais de 25 anos, criando contraste entre a rusticidade das paredes e a delicadeza de seus tons de azul. Seu trabalho está em galerias de arte de Berlim, Cidade do Cabo, Florença, Londres, Los Angeles, Milão, Nova York, Paris, São Francisco e tantas outras.

(foto: divulgação)

Gourmet





Uma das boas coisas de se fazer a dois é cozinhar e depois degustar as delícias preparadas. A marca francesa Le Creuset celebra o amor com o lançamento da panela Love, com número de peças limitado, em um design inédito que reúne dezenas de minicorações coloridos aplicados em sua lateral e na tampa. Várias peças em formato de coração estão em promoção para comemorar o Dia dos Namorados.

(foto: divulgação)

Burberry





A Burberry lançou as bolsas Olympia com uma experiência 3D imersiva exclusiva na homepage da Farfetch, plataforma de moda de luxo. A ativação digital de lançamento destaca a qualidade das icônicas bolsas Olympia por meio de uma experiência em 3D inovadora, trazendo uma página que exibe a bolsa em uma visão 360 graus, oferecendo uma experiência diferenciada em que o cliente pode conhecer o produto a fundo antes de comprar. Experiencia bem interessante.