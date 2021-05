(foto: Divulgação)







Sephora acaba lançar em evento digital as novidades de produtos de beleza das principais marcas do mundo, como Sephora Collection, Benefit, Jo Malone, KVD Beauty, NARS, Too Faced, MAC, Lancôme, Marc Jacobs, Clinique e Feito Brasil. Tem máscara facial noturna Pillow Mask, Base hidratante Care Foundation, lápis de olhos Care Eye Pencil, sombra líquida Care Eyeshadow etc. O novo Playtint, corante no tom goiaba para lábios e bochechas; base vegana Good Apple Skin-Perfecting Foundation Balm; o mix de pérolas Euphoric Color Complex; sombras Doll Sized; coleção Black Cherry, linha completa para olhos, lábios e pele e o novo Corretivo Even Better™, entre muitos outros produtos.

Bambini





Com numeração para mães e filhas, a Arezzo lançou sua primeira linha infantil, a coleção Bambini, pensada para mães e filhas darem juntas seus primeiros passos. São três modelos, entre tênis, sapatilhas e slides, para qualquer estação do ano, com conforto e praticidade. A paleta de cores é composta por tons vibrantes, atemporais e que são tendência para o próximo verão, com o branco, rosa, laranja e lima em destaque.

Da cabeça aos pés





A colab da Vans com a Opening Ceremony chegou ao Brasil. A parceria das duas marcas é sólida, baseada na celebração da expressão criativa. Nessa temporada, as duas entidades se reúnem para apresentar uma coleção global e completa de tênis, vestuário e acessórios. Os fundadores da Opening Ceremony, Carol Lim e Humberto Leon, designers renomados, estão na vanguarda da moda e para essa nova coleção cápsula reinterpretaram o Checkerboard, trazendo uma nova abordagem gráfica para a clássica estampa da Vans. Através de padrões abstratos de cobra e leopardo reproduzidos nos tênis, peças de vestuário e acessórios da coleção, incluindo uma jaqueta inspirada nos uniformes de treino, com zíper frontal e capuz escondido.

Com os pés nas nuvens





A linha Marshmallow é a nova aposta da Piccadilly. Os tamancos que são sinônimo do doce são versáteis, leves, macios, confortáveis e totalmente flexíveis. São produzidos em EVA, material 100% reciclável, que proporciona conforto e alta durabilidade e podem ser usados dentro e fora de casa. Além disso, pautada na sustentabilidade, as embalagens foram desenvolvidas para ser usadas como expositor de loja, na tentativa de diminuir o volume de lixo descartado no meio ambiente. A paleta de cores é alegre e cremosa, inspirada nos marshmallows, em seis tons que exploram as candy colors, como rosa, azul e amarelo.