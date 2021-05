(foto: Divulgação)

A chef confeiteira Beca Milano que ficou conhecida no país inteiro com suas criações surpreendentes nos programas Bake Off Brasil e Fábrica de Casamentos (TV Alterosa/SBT) chama a atenção com seus dólmãs cheios de estilo. Ela acaba de anunciar a criação de uma linha assinada junto com a marca mineira Dash Uniformes, empresa de Marcela Ohana, com mais de 30 anos de experiência no segmento de roupas profissionais. A linha conta com sete modelos femininos e um masculino, todos alegres, cheios de estilo com apelo de moda e funcionalidade.

Conforto e aconchego





A busca pelo habitat perfeito nunca foi tão importante. Ter o seu próprio refúgio, onde é possível estabelecer e resgatar as conexões reais, com identidade, sustentabilidade, conforto e aconchego. Seguindo este conceito, a Saccaro apresenta peças trazendo um contraste entre o orgânico e o objetivo que permeiam a relação das pessoas com o ambiente que as cerca. A proposta da marca é fazer um retorno ao sensorial, ao físico e ao palpável. Destaque para Bubble, inspirada na pureza das bolhas de sabão para dar forma a módulos de sofás, poltronas, pufes e chaises. Livre de excessos, suas linhas puras e arredondadas proporcionam conforto visual, e uma irresistível vontade de sentar. O revestimento é feito em malha tecnológica feita de garrafa PET.

Capuccino





Como um delicioso capuccino que aquece no inverno, assim nasceu a inspiração desta combinação de cores na coleção de inverno da Picadilly. Derivado do bege, a tonalidade tem mostrado todo seu valor no mundo da moda, e quando acompanhado do preto clássico, oferece um boom de sofisticação para o look. Seja no salto alto ou em uma mule basica, a combinação do capuccino com o preto é capaz de garantir looks versáteis e finos que são a cara da temporada de frio, agradando a todos os estilos. Os tons, quando combinados, oferecem elegância e modernidade na medida certa

Nova embaixadora





Carolina Ferraz é a nova embaixadora da Pierre Cardin para 2021, no Brasil. E começou sua função estrelando a campanha da nova coleção de óculos da marca, que reflete a personalidade da mulher Pierre Cardin: clássica e contemporânea ao mesmo tempo, e com gosto por detalhes sofisticados - inspirada na icônica herança da maison francesa.