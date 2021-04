(foto: Divulgação)



O famoso DJ Alok estrela a nova campanha da coleção outono/inverno 2021 da Colcci. A campanha traz como inspiração o Studio 54, ponto de encontro entre as principais celebridades e artistas do fim dos anos 70, por isso a escolha de Alok para representar a vibe noturna das baladas e festas de músicas eletrônicas que a label deseja transmitir. Inspirada no lifestyle do DJ, a marca lançou uma calça que tem como principal característica o gancho mais baixo, com bolso traseiro e comprimento mais curto. A cartela de cores flutua entre tons neutros e vibrantes que se mesclam em peças lisas e estampadas. Entre as opções, é possível encontrar jaquetas que acompanham bastante o volume, diferentes lavagens de jeans que aparecem em camisas, coletes e calças, peças com efeito degradê e padronagens florais. (foto: Divulgação) Joias masculinas

O "upclycling", presente no trabalho da designer catarinense Dina Noebauer, alcança o universo masculino. Desenvolve manualmente peças únicas com as referências trazidas das experiências e vivências. Recentemente, a artista ressignificou o uso da borracha de silicone para um colar tendo o mar como inspiração. A peça foi desenvolvida a pedido de uma cliente para presentear o marido, que é cirurgião plástico e adora barco, jet ski, nadar etc. O pingente é inspirado em nós náuticos. Foi confeccionado em ouro branco, com banho de ródio negro. O pingente, desenhado por Dina, apresenta design fluido, com linhas constantes e eternas, como as ondas do mar. O detalhe em ouro rosê expressa a força e a masculinidade.

(foto: Mar Vin/divulgação)

Brizza

Pelo visto a linha Brizza da Arezzo conquistou mesmo o coração de Bruna Marquezine. Pela segunda vez, ela é a estrela da campanha da linha. Flip flops, sandálias, slides, rasteiras e acessórios compõem o mix e nasceram com inspiração na própria atriz. As peças têm visual contemporâneo e atemporal, perfeitas para qualquer estação do ano. E na cartela de cores, tons de rosa, brancos, azuis e verdes, e metálicos, tendência que chegou para ficar.

(foto: Divulgação)

Compromisso com a saúde





A empresa de dermocosméticos ADCOS tem um compromisso com a saúde, e, por isso, com a prevenção do câncer da pele. Além de apoiar ações sociais de prevenção e tratamento à doença, promove ações de diagnóstico e tratamento em 11 municípios capixabas com população rural vulnerável. De acordo com o Inca, o câncer de pele não melanoma (mais comum e menos agressivo) atinge quase 180 mil pessoas ao ano no Brasil. As regiões mais comuns para o aparecimento dos dois tipos de carcinoma são o rosto, cabeça, pescoço, nariz, lábios e dorso das mãos. Fique atento a qualquer novo sinal, mancha ou pinta na pele. A marca conta com diferentes opções de fotoprotetores para os mais variados tipos de pele, como o Protetor Solar Mousse FPS 50, que promove o disfarce imediato de imperfeições, poros e rugas, além de contar com um altíssimo fator de proteção. Outra opção é o Protetor Solar Fluid Shield Protection FPS 70 com vitamina C.