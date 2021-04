(foto: Divulgação)



O empresário e estilista Giulliano Puga lançou as coleções Invicta e Nation da sua marca Labellamafia. A grife de streetwear e fitness fundada em 2007 mostra que está sempre se reinventando e se fortalecendo, independentemente das adversidades. As coleções reforçam a ideia de um mundo cheio de possibilidades, em que os principais elementos do sportswear vão muito além da academia. Com a linha fitness, a marca traz modelagens clássicas de sucesso somadas a novas ideias com tecidos de alta qualidade, que oferecem flexibilidade, sustentabilidade e conforto. Já a linha casual traz shapes ousados e imponentes. Em Nation, a estampa animal print é predominante, ao lado de cores fortes e vibrantes. Já em Invicta, a cor verde neón ganha destaque, contrastando com os clássicos preto e branco, característicos da label.

Uniformes





O estilista Marcelo Quadros, a Dash Uniformes e a Delfim Tecidos lançaram uma collab de uniformes profissionais cheia de bossa, proteção e modernidade. ‘Dash by Marcelo Quadros’ conta com jalecos com uma pegada fashion e produzidos com tecido antiviral Delfim Protect, certificado pela Unicamp por sua eficácia na inativação do coronavírus por contato. Além de compor a identidade de uma marca, ele proporciona bem-estar, eleva a autoestima, a confiança e a produtividade dos colaboradores. E quando essa roupa vem com uma pegada de moda contemporânea, é produzida com um tecido tecnológico que protege contra o coronavírus e traz a marca de uma referência no mercado? Boa opção criada para este tempo.

Under the sea





Carolina Herrera lança edição limitada do CH Under the Sea, mais refrescante e alegre em duas novas fragrâncias, feminina e masculina. Escolhendo o mar e seu charme colorido como inspiração, a diretora de criação de beleza, Carolina A. Herrera, infundiu as criações com seu savoir-faire de fragrância particular. A nova fragrância é um convite para mergulhar em busca de nossa alma gêmea, propondo uma maravilhosa viagem debaixo d'água. A base surge com notas de âmbar e baunilha, enquanto o coração suave é feito de ylang-ylang e coco, e o topo traz pomelo rosa energético e algas vermelhas. O masculino traz uma base de madeira e baunilha, seguida de um coração verde com tons de folhas de violeta, e coberta por notas de pimenta e bagas de zimbro, que adicionam um toque intrigante que arremata esta nova proposta.

Pés elegantes





As principais marcas de calçados do mundo confirmaram a tendência que foi imposta pelo consumidor: sapatos confortáveis e elegantes. Aquazzura, Balmain, Chloé, Emilio Pucci e René Caovilla trouxeram, em suas coleções sapatilhas, rasteiras, tênis, mocassins e sapatos baixos elevados a um novo patamar. Perfeitos para ocasiões diversas, para quem passa mais tempo em casa do que na rua. Materiais metalizados, rendas, inspirações em pantufas, forração em pelúcia, e até aplicações de canutilhos e cristais em rasteirinhas, redes e aplicações de taxas. Todo esse visual veio em cores que vão de tons mais vivos do areia chegando às estampas de Emilio Pucci.