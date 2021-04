(foto: Divulgação)







Conhecido por ser um ponto de encontro entre as principais celebridades e artistas do fim dos anos 70, o Studio 54 serviu de inspiração para o outono 2021 da Colcci. A nova coleção celebra a cena underground deste lendário clube que virou referência de moda, arte e cultura em todos os cantos do mundo. Colcci Studio Dreamers reflete a euforia da atmosfera noturna, além de expressar a liberdade e a diversidade, muito comuns ao ambiente das pistas de dança do Studio 54. A marca traz o espírito no rules e um estilo que liberta das amarras dos dress codes. Tecidos nobres estruturados, metalizados, sarjas coloridas. Na cartela de cores predominam o marrom, o cinza, o laranja queimado e o verde. As estampas croácia, osorno e praga refletem um lifestyle fashion contemporâneo.

(foto: Divulgação)

Sorte





A marca de roupas masculinas Reserva lançou seu inverno com o slogan "Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho", em colab criativa com Bruninho, um dos maiores levantadores brasileiros e ídolo do vôlei. As peças confortáveis trazem estampas de trevos, que se observadas de perto mostram que suas pétalas são formadas por impressões digitais. Entre as principais peças do lançamento estão a Camisa Sorte, que tem tecido feito de algodão antialérgico e leve para a pele respirar, e o Shorts Sorte, que tem secagem rápida e tecido elástico.

(foto: Divulgação)

Customizado





Nesta temporada, a Vans reimaginou o AVE Pro, o tênis de skate mais técnico e avançado apresentado até o momento, com a ajuda da skatista Beatrice Domond, que usou sua personalidade e estilo para customizar essa silhueta progressiva. Crescendo como a única garota skatista de uma pequena cidade da Flórida, EUA, Beatrice se inspirava em filmes de skate da década de 1990. Sua influência progressiva no skate, combinada com seu estilo clássico e moderno, chamou a atenção. O novo AVE Pro vem com tecnologia de durabilidade Duracap™ nas áreas de maior atrito e contato com a lixa, e também com a inovação Rapidweld™ livre de costuras, que utiliza painéis fundidos para proporcionar uma construção mais resistente, leve e flexível do que os fios e linhas da costura convencional. A estampa floral personalizada em combinação com o padrão Paisley são elegantes e atemporais.

(foto: Divulgação)

Made in UK





Desenvolvidos na fábrica britânica da New Balance, os tênis Made in UK têm como característica principal unificar o estilo do dia a dia com conforto e classe. Foram escolhidos modelos icônicos da marca, como o clássico 1500, que chega com cabedal estampado por diversos elementos gráficos e design que simboliza o visual da marca dos anos 80 e começo dos anos 90, celebrando a cultura, estilo e tradição. O New Balance 920 e o 991 também fazem parte da coleção, com inovações que surpreendem.