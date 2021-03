(foto: Divulgação)

Novidade no mercado. A nova empresária da praça é Lu Pagani, uma mulher de muito bom gosto que decidiu investir com qualidade em peças para vestir bem uma mesa. Está criando e produzindo jogos americanos na sua La Travessa, com estampas e formatos diferenciados. Para a Páscoa, ela fugiu do lúdico coelhinho e buscou nos figos a inspiração para uma mesa em tons outonais, e um formato quadrado de jogo americano que pode ser usado caindo um pouco, ou todo sobre a mesa, com os guardanapos acompanhando o tema. Peças de cerâmica, travessas, copos, enfim, tudo que for preciso a empreendedora tem.

(foto: Divulgação)

Evolução





O que é bom não acaba, evolui. Por isso a plataforma Nike Air está em constante evolução, e foi esse espírito que serviu de inspiração para o design dos novos modelos da família Air Max. O Viva, modelo exclusivamente feminino, vem com uma entressola cushlon e uma grande unidade Air Max no calcanhar. Um mix único de couro macio com malhas texturizadas, que garantem estilo e conforto. O VaporMax Evo explora o estilo de forma ousada.

(foto: Divulgação)

Brasileiro





Muito além das sensações inexplicáveis que somente o skate proporciona, ele tem a capacidade espontânea de conceber o senso de empatia, união e de família. Para a Vans, não existe nada mais importante do que a sua família e honrando com o principal compromisso estabelecido desde 1966, anunciaram Murilo Peres como o seu novo skatista profissional. Muito bem escolhido, já que o tênis Vans é o preferido da categoria e unanimidade no Brasil.

(foto: Divulgação)

Caviar





Com pérolas bionanotecnológicas que aumentam a penetração e eficácia do produto na pele, o Pearly Booster Caviar, da Be Belle, conta com extrato de caviar e ácido hialurônico para combater rugas, ressecamento e outros sinais da idade que surgem devido ao envelhecimento cutâneo. O produto é capaz de ultrapassar a barreira de proteção da pele e atingir o local adequado, aumentando a eficácia do tratamento. Ele protege, hidrata, nutre, renova e rejuvenesce o tecido cutâneo, além de auxiliar na reestruturação das fibras de colágeno e conferir efeito preenchedor, melhorando a elasticidade e firmeza da pele.