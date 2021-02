Lançamento DEC82, de camisetas masculinas

(foto: Divulgação)







A pandemia também serviu para trazer novas marcas para o mercado, e uma delas foi a DEC82, de camisetas masculinas, que lançou agora sua primeira coleção, que recebeu o nome de Símbolos. Com desenhos e frases fortes, a camiseteria masculina apresenta oito estampas, nas cores preto, cinza, azul e branco. Uma boa pedida para quem gosta de grandes estampas nas costas, é a queridinha Can’t Fake the Funk, que tem feito sucesso. Além dela, opções como os símbolos vikings Drakkar, Vegvísir, Corvos de Odin, e Runas; e as tradicionais Naipe de paus e o Tridente de Poseidon. A coleção pode ser vista no site dec82.com.br, ou no Instagram @dec.82.

(foto: Divulgação)

Pre fall





Para a nova temporada, a marca Alexandre Birman apresenta modelos para diversas ocasiões e perfis de consumidoras. Dividida em cinco temas – Easy DNA, Sleek Sport, Cheerful Basics, Crafts and Artistry e Everyday Bling –, a nova coleção teve lançamento global simultâneo. São flats, sandálias e sneakers em versões tradicionais e repaginadas. Cada linha tem sua paleta de cores, que pode ser serena e divertida ou viva e alegre. Conforto, funcionalidade e performance, como o novo Clarita Sneaker, são destaques. Já na linha Crafts and Artistry, a marca valoriza os processos artesanais que fazem parte da exclusividade dos sapatos Alexandre Birman. A Everyday Bling traz glamour, saltos exuberantes e flats adornadas.

(foto: Divulgação)

Pokémon





A Levi's®, pioneira que inventou o jeans e especialista em denim, e o ícone dos anos 90 Pokémon se uniram para comemorar os 25 anos do desenho com a criação de uma coleção. Tops, camisetas, moletons e acessórios trazem Pikachu e seus amigos, gráficos e cenários florestais da região de Kanto. A inspiração foi a primeira temporada da série da animação. Para os fãs de Misty, tem até mesmo o Levi’s® Misty Short e Misty Tank, uma homenagem à roupa icônica que ela

usa na série.

(foto: Divulgação)

Jeans





A marca de moda com lifestyle jovem Youcom está sempre antenada nas novidades e no comportamento do seu público jovem e urbano. A cada coleção, lança novas peças do seu carro-chefe, que é o jeans. A grife trabalha com calças, shorts, saias, jaquetas, macacões, jardineiras, etc. O objetivo é trazer todas as novidades e tendências do mundo da moda para o jovem por um preço acessível. A label oferece a experiência Omnichannel, que permite a compra no site e retirada

na loja física.