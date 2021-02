A coleção primavera- verão 2021 da Gianvito Rossi

(foto: Divulgação)

A coleção primavera- verão 2021 da tradicional marca italiana de calçados Gianvito Rossi apresenta um novo senso de sofisticação, com modelos atemporais e confortáveis em uma cartela de cores que privilegia uma combinação de tons neutros e vibrantes (amarelo, marrom, rosa esmaltado, passando até pelo prata e pelo dourado) e novas texturas. O destaque é o modelo Metropolis, uma sandália feita em couro com uma delicada tira de PVC e salto, uma proposta que alonga as pernas e é ideal para mulheres que amam sofisticação e elegância.

Óculos





A Chilli Beans lançou a coleção Color Match tendo o ator Felipe Titto como garoto-propaganda. Os óculos de sol, grau e relógios foram produzidos com uma tecnologia exclusiva que fazem os produtos mudarem de cor de acordo com a luz do ambiente, calor e chegam até a brilhar no escuro. A alteração ocorre nas lentes e armações. Parte dos modelos foram assinados pela musa do funk Ludmilla, parceira da marca.

Palmier





Sílvia Monteiro, diretora criativa da marca de bolsas ISLA, repaginou a linha Palmier criada em 2009. A coleção de bolsas com formatos inusitados era toda confeccionada a mão, em fibras naturais. O estrondoso sucesso levou Silvia a criar outras coleções cápsulas na mesma linha. Agora, lançou a quarta coleção Palmier, com um complemento extra: as pérolas. São quatro modelos diferentes, em três cores, adornados com pérolas brancas.

Perfume





Giorgio Armani revela a nova fragrância Ocean di Gioia. Fresco, brilhante e sempre em movimento, o nome do perfume é uma homenagem à força viva e poderosa da natureza: o oceano. Reconhecendo sua imensidão, prestando homenagem a este corpo de água singular, a grife abre um novo capítulo retratando uma mulher contemporânea e de espírito livre personificada por Barbara Palvin. Desenvolvida pelas perfumistas Marypierre Julien e Sonia Constant (da Givaudan), a fragrância floral frutada com sensações aquáticas salgadas, abre com um toque fresco de energia transmitida pela pêra e enriquecido por notas vegetais e cítricos. No coração, um sofisticado bouquê de jasmim marinho, lírio-do-vale e rosa, realçado por notas de fundo amadeiradas, vibrantes e envolventes de sândalo e almíscares.