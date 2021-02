(foto: Divulgação)







A Renner lança coleção em tecido de algodão agroecológico plantado e colhido por produtoras rurais do Norte de Minas, com bordados manuais que contam a história das mulheres da comunidade local. A coleção cápsula é inspirada na história das mulheres da comunidade local, representada nos desenhos bordados manualmente, como flores, casinhas da região e figuras femininas, que simbolizam as próprias agricultoras. Os detalhes estão nas mangas, bustos e alças de vestidos, macacões, blusões, quimonos, saias e camisetas. A cartela de cores leva tons terrosos, como marrom, mostarda, e neutras como nude, azul e off white, em referência às particularidades do lugar, ao contato com a terra e ao plantio do algodão. O tingimento dos produtos também envolveu processos menos impactantes, reutilizando a água da chuva e através de energia solar.

Decoração





A decoração está em alta com as pessoas investindo alto na renovação de suas casas. A Clami acaba de lançar sua coleção 2021 com produtos que primam pelo conforto e esmero artesanal. São quatro peças: uma cadeira, um sofá, uma poltrona e um puff. O sofá Fly é assinado pelos designers Danilo Lopes e Paula Gontijo, tem estrutura arrojada e tem mesa de apoio lateral em base metalizada e tampo laminado, e ainda uma mesa lateral acoplada em mármore Mont Blanc.

Pó modelador





Ideal para todos os tipos de cabelo, já que preserva o balanço dos fios, o pó modelador Styling Powder RedNek garante fixação flexível dos fios com acabamento opaco, permitindo assim que o penteado seja remodelado, sem ficar com aspecto oleoso. O produto é indicado para todos os tipos de cabelo, preserva o balanço natural dos fios, aumenta o volume e melhora a textura dos fios.

Candy collors





De olho nas tendências da moda, e em sintonia com as cores do momento, a marca de esmaltes Haskell lançou a coleção Jardim em cores, inspirado no frescor tropical, para colorir e energizar. São cinco cores em tons pastel, veganos e cruelty free: laranja, lilás, amarelo, rosa e verde. A moda agora é uma unha de cada cor em tons degradê.