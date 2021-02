(foto: DIVUlGAÇÃO)



A Cataguases, referência nas Américas no fornecimento de tecidos planos leves de algodão, estará na 33ª edição da Colombiatex de Las Américas Digital com a coleção Oasis Verão 21/22. O nome reflete a esperança de dias melhores por conta da pandemia. A coleção apresenta cores frescas e folhagens, com destaque para tecidos de superfície natural e aspecto rústico. Também destaca as bases de maior evidência e informação de tendência, como o Biarritz, que apresenta a irregularidade dos fios flamês, que remetem ao linho, porém, com o frescor do 100% algodão, além de propostas em fio tinto e alternativas em estampas digitais; e o Giron, em visual falso liso e listrado, de base maquinetada, com fio flamê e composição 100% algodão, mais pesada, ideal para a parte da cintura para baixo. Já como novidade na pegada casual rústica, a coleção conta com a base Ana Ruga em fio tinto. De composição 100% algodão, ele é um tecido resistente e fresco, que não precisa passar por já ser "enrugado".

(foto: @kenjinakamura do @estudio.roma)

Minimalista





A designer de joias Tatiana Alberich criou a coleção minimalista Estrela, com mote para sentimentos como esperança, motivação e renovação. Cada peça foi desenvolvida com o intuito de transmitir coragem e amor em joias que são amuletos delicados. Colar, brinco, piercing e pulseira, em ouro 18K, brilhantes ou safiras coloridas.

(foto: divulgação)

Sustentável





Mais uma empresa decidiu abolir as sacolas de plástico. A Decathlon Brasil acredita que se todo mundo joga junto a gente cuida melhor do planeta. O movimento #LeveSuaSacola, iniciado em 2020, virou “lei” em todas as lojas no país. A sacola reutilizável será comercializada a R$ 8,99 e não tem qualquer fim lucrativo, cobrindo apenas custos de produção, impostos e logística. A peça é feita 100% em algodão cru, com impressão de tinta à base de água. E se esquecer a sua sacola quando for à loja e não quiser adquirir a de tecido, a Decathlon disponibilizará a opção de papel, cuja degradação no meio ambiente ocorre em até 3 meses, enquanto a de plástico demora até 400 anos.

(foto: divulgação)

Lançamento





A L’Occitane en Provence começa o ano lançando, em edição limitada, produtos para as linhas Verbena e Citrus Verbena, ideais para o verão. As novas embalagens trazem ilustrações desenvolvidas pela artista chinesa Ayumi Takahashi. São quatro novos produtos na linha clássica: a espuma refrescante para as pernas, o sabonete líquido, o gel corporal e o gel para as mãos.