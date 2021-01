(foto: Divulgação)

Sempre ligada nas principais tendências de mercado, a Amil Confecções inova desenvolvendo produtos para homens exigentes. A marca mineira acaba de lançar a coleção inverno 2021 e convidou o ator Marcos Pasquim para estrelar a campanha. O inverno Amil traz três tipos de modelagem nas calças: slim, comfort e clássica. A paleta de cores é versatil e atemporal, e a label aposta em cores funcionais, despojada, mas sem excessos, como vinho, tons de azuis e rosa. Tecidos mais pesados como brim no modelo militar com estampa camuflada e lisa também estão presentes. Camisas, calças e bermudas de elastano trazem mais conforto de modelos para o dia a dia. Se falamos de inverno, não poderia faltar a camisa de flanela lisa ou com estampa xadrez, tecido supermacio ideal para combater o frio.

(foto: Divulgação)

Alto-verão





Do desejo de retratar a beleza da paisagem litorânea nasceu o alto-verão 2021 da Forum. Mais do que nunca, é sobre procurar nossa maior riqueza. Fauna e flora aparecem muito bem representadas nos estilos masculino e feminino da coleção, que trouxe uma cartela de cores supervibrante, tecidos naturais focados em conforto e novos traços de estampa. A marca também buscou inspiração na Op Arte dos anos 60, dando continuidade ao mood vintage da última temporada. Entre as principais apostas está a estampa Óptica, com detalhes em marinho, roxo e rosa refletidos no vestido de camadas para um ar bem romântico e feminino. Volumes mais amplos, estampas de max poá, florais digitais, babados caracol, fendas assimétricas, drapeados, balonês e lastex também são destaques da estação. Na cartela de cores predominam o pink, o coral, o azul e o verde lima superiluminados.

(foto: Divulgação)

Sapato com bula





Agora é oficial: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), certificou a Picadilly Maxi como um sendo a primeira tecnologia calçadista que estimula a circulação sanguínea, elimina toxinas, aliviam dores e previnem inchaços e varizes. Agora, esta linha de calçados da marca vem com bula e certificado oficial. O conforto agora coloca o corpo a favor da saúde. Os calçados com a inovação contam com uma exclusiva manta de biofibra abaixo de suas palmilhas, que transforma o calor do próprio corpo em raios infravermelhos longos, responsáveis por estimular microcirculação sanguínea. Isso causa todos os efeitos citados acima. Presente em modelos de sandálias, mules, escarpins, sapatilhas e slingback, é perfeita para mulheres que apresentam patologias vinculadas aos pés e pernas, que passam longos períodos em pé ou sentadas, e que ao mesmo tempo, não abrem mão da moda e do conforto.

(foto: Divulgação)

Coloridos e leves





Uma mistura única de cores e estampas foi a criação especial da Farm para o alto-verão, que desenvolveu uma linha de produtos com acessórios, objetos e roupas. A proposta é reforçar a alegria e a energia da estação mais quente do ano, e os criativos da marca buscaram inspiração nas feiras de rua para as estampas gráficas, com colorações e tipografias que trazem referências aos sabores, aromas e belezas de cada dia da semana. Os vestidos em viscose trazem todo o frescor que a época pede.