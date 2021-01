(foto: Divulgação)







A coleção de verão 2021 da Jogê exalta o sentir. Celebrar as transformações vividas por cada mulher no isolamento imposto pela pandemia e ainda assim trazer a “promessa de vida”, o frescor e a leveza inspirados pela estação mais quente do ano. Observar, tocar e despir foram os motes da campanha, em uma ode à liberdade e ao autoconhecimento conquistados nesse momento. A coleção, cheia de esperança em tempos melhores, foi inspirada nos Flower fields californianos e da Toscana, com tecidos leves, materiais que trazem aconchego, suavidade ao toque e versatilidade visíveis nos detalhes em renda, nas estampas discretas e cortes sofisticados.

(foto: Divulgação)

Olhares





A Animale está com a coleção Olhares nas araras de suas lojas. A campanha editorial é protagonizada pela atriz Camila Pitanga. O mote da coleção é sobre como olhamos para a vida. A partir de onde? Por qual ângulo? Em qual direção? Nesta época de virada, ou seja, de passagem, é hora de reinventar, de se conectar com novas perspectivas. Esta coleção alto verão 2021 faz uma homenagem ao Rio de Janeiro, cheia de detalhes e nuances únicas, de mistura do urbano e da natureza, de arte, arquitetura, orla, floresta. Um Rio de areia, céu e mar. Fresco, iluminado, fácil e real. De férias, calor e poesia. Tecidos leves, muitas peças em branco.

(foto: Divulgação)

Nova loja





No final do ano, a sapateira Virginia Barros inaugurou loja dentro do Mercado Novo. Conhecida por seus calçados e roupas autorais e artísticos feitos a mão, cheios de conforto e design, a empresária

e estilista está feliz com o novo empreendimento, acreditando no sucesso, já que a loja está no novo point cool da cidade.

(foto: Divulgação)

Óculos





O verão chegou com notícias quentes. A linha de óculos de sol HStern está com desconto. Entre as opções, estão os óculos de metal dourado fosco e hastes de acetato tartaruga polido com lente marrom; óculos de acetato preto, estrela de metal dourado com quartzo fumê e lente degradê; e óculos com armação de metal dourado e lente degradê verde âmbar.