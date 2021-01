A Levi%u2019s convida para participarem de uma ação de customização

A Levi’s convidou os artistas Day Molina, Edu Caires, Lela Brandão e Dario Mitmann para participar de uma ação de customização. Eles ficaram responsáveis por customizar peças de jeans da marca para mostrar que vale muito a pena reutilizar o bom jeans que já foi bastante usado em seu estado natural. A estilista e empreendedora indígena Day Molina e o designer de acessórios Edu Caires, formam uma dupla. A artista plástica Lela Brandão, e o estilista e proprietário da Made in Wonderland, Dario Mitmann foram a outra dupla e customizaram uma uma jardineira. Ação legal de criatividade, reaproveitamento e sustentabilidade no final do ano.

Loungewear

(foto: Gabriel Alfenas) As amigas e sócias Izabela Magalhães Zarife de Barros e Camila Maranhão Teixeira de Souza, apesar de terem outros negócios, decidiram se unir e criar uma marca de loungwear, a Not just a rob, com a proposta de criar robes que pudessem ser usados também como quimonos para ficar confortavelmente em casa, ideais para homework, e perfeitos se usados como sobreposição, saída de praia, quimonos, etc. Deu certo. A dupla já está em sua terceira coleção. A escolha dos tecidos é feita pensando no conforto e na praticidade para clientes. São viscose, algodão, poliamida, tecidos com um pouco de elastano e alguns aveludados. As peças são desenvolvidas por elas dentro do conceito de cada coleção.

Collab

Walter Rodrigues retornou como estilista em collab sustentável com a marca gaúcha Carla Carlin, para uma coleção produzida com sobras de tecidos de três décadas de coleções passadas. A collab batizada de URBE, traz inspiração no cotidiano das cidades, enfatizando a liberdade de combinação de diversas peças do vestuário. São saias, camisas, blusas, vestidos, numa cartela de cores clássicas e atemporais. O que torna esta coleção tão especial é seu caráter sustentável. Algumas peças são únicas, mas outras têm grade.

Infantil