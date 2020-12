(foto: Divulgação)







Inspirada pela natureza e espírito livre, Havaianas lança coleção de vestuário para o verão 2021, com tecidos leves e estampas alegres, inspiradas na natureza brasileira. Conhecida pelo conforto e criatividade, a principal marca de calçados abertos do mundo lança roupas com uma proposta mais urbana até a moda praia, com inúmeras possibilidades de combinação dos modelos, que permitem transitar em qualquer ambiente com estilo. São mais de 50 peças, disponíveis em 26 cores e 7 estamparias, inspiradas na flora e na fauna brasileira, aliadas a elementos atemporais como folhagens e flores nativas e animais como a onça-pintada e a arara-vermelha.

Fitness





No ano em que completa 50 anos, a Penalty, que fez história com produtos inovadores para a prática esportiva com bola, dá o primeiro passo em direção a um novo mercado: o fitness. A novidade é a linha Essencial, que oferece vestuário completo para o público feminino. Modelos de legging, shorts, saia, top, regata e camiseta compõem a coleção, que trabalha cores básicas, como preto, cinza e marinho. Disponível do P ao GG, a linha foi desenvolvida para proporcionar o máximo conforto e estilo para quem pratica atividade física, desde uma corrida no parque a uma aula de ioga, ou um treino puxado na academia.

Vision Racer





A New Balance, em colaboração com o embaixador Jaden Smith, idealizou, desenhou e desenvolveu um novo modelo vegan friendly, NB para Jaden Smith Vision Racer. A nova silhueta mescla o design clássico de New Balance com o estilo único, ousado e a estética moderna de Jaden. O uso da sustentabilidade e de materiais veganos no novo modelo levaram a cadeia de produção mais longe, ajudando a acelerar o processo da marca a usar materiais mais sustentáveis e veganos.

Eco-friendly





Paula Ferber completa 20 anos de marca e comemora a data lançando uma fabricação de calçados que diminui os impactos da sua empresa no planeta, começando com mudanças de processos e matérias-primas, com o objetivo de fazer moda e design brasileiros da forma mais autêntica, respeitosa e funcional possíveis para nossa realidade de país e de mundo. Um marco inicial de uma evolução de impacto positivo na marca, para que as escolhas sejam cada vez mais sustentáveis. Os calçados são de lona de algodão reciclado, de poliamida (lycra Bio) biodegradável e de EVA reciclado. Os detalhes são em couro sem cromo.