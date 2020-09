Joia nos pés

(foto: divulgação)







Conhecida por seus "sapatos joia", a René Caovilla lançou uma coleção de sandálias que, além do brilho, garantem que tem muito conforto. A Cleo, peça icônica da marca, vem em novas versões, alinhadas ao desejo do momento por leveza e praticidade. Novos saltos, mais baixos e em diferentes formatos, sem perder a característica principal, que é o brilho dos cristais.

(foto: Gil Inoue/Divulgação)

Deep bold





Para o verão 2021, a Schutz desenvolveu o manifesto e campanha What's your deep truth?, que desperta um diálogo saudável em torno das múltiplas verdades que habitam as mulheres. A estação foi dividida em drops e semana passada lançaram o sneaker Ninety, inspirado nos anos 90 e com shape casual e linhas athletic; a The 95 Black, nas versões crossbody e shopping bag, e o Bohemian Pop com a bolsa Deep Natural e a sandália Deep Freedom, inspiradas no estilo boho com texturas naturais e aspecto natural de trançados e franjas.

Latinidade





A memória das emoções está sempre ligada a um lugar bem particular. Cris Barros criou uma linha da sua coleção primavera-verão 2021 a partir de uma fotografia retratando uma cena comum de vida no México, capturada pela artista Tina Modotti. Dividida em seis grandes capítulos, a marca explora o Mapa das Emoções, redefinindo o continente através das memórias e vivências de viagem marcantes das nossas culturas latino-americanas. As cores vibrantes do México, com seus bordados manuais, aparecem em vestidos, tops, saias e bolsa .

Com arte





Com um tom moderno e contemporâneo, refletindo na fluidez e movimentos da arte, a Capodarte lançou a coleção verão 2021 com a participação especial da designer Iracema Trevisan assinando o mood da campanha e da estrela Mariana Ximenes. Com DNA clássico e sofisticado, fluido e límpido, cores fortes e vivas como o vermelho, rosa e azul realçam o cenário. Os sapatos são femininos, clássicos, modernos, confortáveis, com opções para

variadas ocasiões.