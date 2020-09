O estilista Charles Hermann, desenvolveu sua primeira coleção de vestidos de noiva prêt-a-porter

(foto: Divulgação)







Pensando nas futuras noivas, que, mesmo com toda a mudança no calendário por conta da Covid-19, continuam escolhendo e se preparando para o grande dia, o estilista Charles Hermann, da Victoria Alta Costura, desenvolveu sua primeira coleção de vestidos de noiva prêt-a-porter com preços acessíveis para venda e locação. O ateliê, que sempre teve o foco em trabalhar sob medida, optou por ampliar o seu estoque para receber clientes de imediato, por conta de toda a situação atípica deste ano. Inspirada em mulheres com atitude e independentes, a coleção conta com peças que primam pelo estilo conceitual com trabalhos manuais.

(foto: Divulgação)

Semijoias





Criada em 2005 pelos empresários Patricia Segheto e Paulo Vargas Afonso, a By Segheto mudou sua forma de atuação para transformar a vida de várias mulheres. Trabalhando por 13 anos com atacado, a empresa resolveu expandir seu modelo de negócio, passando a trabalhar com consignação para proporcionar independência financeira para as clientes, desde 2019, atingindo todas as classes sociais. Na revenda em atacado, a marca trabalha com semijoias, prata 925, prata turca e relógios. Em sua maioria, as peças têm preços acessíveis para as revendedoras e o público final. Em tempos de pandemia, a marca continuou trabalhando a todo vapor, na contramão do mercado, e muitas mulheres que perderam o seu emprego, passaram a atuar no time da empresa, com sucesso.

(foto: Divulgação)

Abelha Real





Conhecida por seus produtos de reparação e antienvelhecimento, a icônica linha de skincare da Guerlain Abeille Royale comemora 10 anos de sucesso com o lançamento de dois produtos: loção fortalecedora e óleo demaquilante. O ritual para tratamento de pele de Abeille Royale foi reinventado com a adição da nova loção fortificante como o seu primeiro passo, uma verdadeira proeza para a pele, que usa a tecnologia de lipossomas para permitir o microencapsulamento e a inclusão da exclusiva geleia real de Guerlain em alta concentração. A loção ajuda a pele a prevenir os efeitos do estresse e da poluição, deixando a pele mais forte e bonita. Já o demaquilante Abeille Royale Cleansing Oil é para ser usado no rosto, olhos e lábios. Faz a remoção da maquiagem e libera a pele da maquiagem e das impurezas, além de remover a camada de poluição que sufoca a epiderme diariamente.

(foto: Divulgação)



Collab





A marca catarinense Lança Perfume lança mais uma coleção cápsula que tem cunho social. Intitulada Amar, a coleção teve como estilista Eduardo Amarante, que se inspirou no oceano para a criação de peças fluidas. A brisa marítima pode ser sentida nos tecidos e cores. Foram utilizados rendas, linhos, organza, chifon, tricoline. Nos modelos, muito plissado, decotes profundos, mix de transparências e fluidez sem perder a feminilidade e a sensualidade. As paisagens de lugares como Capri, Copacabana e Noronha ajudaram a desenvolver algumas das estampas. Nesta collab, foi desenvolvida uma linha de T-shirts com desenhos produzidos por crianças em situação de vulnerabilidade social. Todo o lucro da venda das camisetas será revertido para o projeto social Amar, que tem como foco o acolhimento e assistência de meninos e meninas da comunidade de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte.