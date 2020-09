(foto: Divulgação) A gatinha mais charmosa do mundo agora é estampa da sandália brasileira que conquistou o mundo. Isso mesmo, a Hello Kitty é a mais nova estrela da Havaianas, com modelos adulto e infantil. São dois modelos exclusivos, um que traz a personagem em um divertido dia na piscina e outro que reúne um mix de elementos tropicais com a Hello Kitty.

Leve

A Doce de Coco, que é referência em tricô, lança sua coleção para o verão 2021 com peças limitadas inspiradas no mood da estação. A linha L.e.v.e traz como conceito a leveza de ser, a transformação de dentro pra fora e a inspiração de coragem para os novos rumos e direções no momento atual. Conforto e elegância são as palavras da vez, com combinações sofisticadas e também casuais. Batas, chemises, vestidos, calças em shapes fluidos, plissados, rendas e detalhes que enriquecem as peças e refletem o tom do verão com muita cor e energia. A diretora criativa Mariela Borges usou uma cartela de cores que transita entre tons suaves, vibrantes e também tendências como terrosos, apresentando peças com nuances de branco, lilás, azul, rosa, laranja e amarelo. A linha COMFY também aparece na coleção L.e.v.e com estampas básicas e releituras de tie-dye, grande tendência do ano.

Maquiagem





Os meses de agosto e setembro foram escolhidos pela Sephora para o lançamento de quatro produtos: paleta Gleaming Stones com cores inspiradas nos tons de pedras preciosas; sombras líquidas com 12 tonalidades e dois acabamentos diferentes; seis variações de séruns formulados com base em ingredientes naturais e preocupação ecológica e, por fim, o Roller Facial Quartzo, que ajuda na circulação do rosto e melhora inchaços pontuais. Para quem não fica sem maquiagem, a notícia é boa.

Tinta vegana





A Alfaparf Milano, multinacional italiana de cosméticos capilares, lança a linha Color Wear totalmente reformulada e agora com fórmula vegana, sem ingredientes de origem e derivação animal. A coloração tom sobre tom está de cara nova e tem em sua base a tecnologia patenteada em arginina, um aminoácido que é um inovador agente alcalinizante de origem 100% natural, obtido a partir de açúcares vegetais. A arginina tem o poder de substituir os agentes químicos mais utilizados e difundidos do mercado: a amônia e MEA. Esse agente deixa as cutículas muito mais definidas e com -62% de erosão cuticular.