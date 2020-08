(foto: Divulgação)







Dentro do conceito de uma moda atemporal e versátil para mulheres contemporâneas, Cléo Aidar lança coleção primavera-verão 2021 inspirada em movimentos artísticos, com tecidos e tingimentos naturais. A nova coleção vem refrescante, com possibilidades de composições inusitadas, em modelagens, cores, tecidos e estampas que ressaltam o mood vibrante e alegre da estação. O movimento artístico Tachismo, dos anos 40, a artista lituana Varvara Stepanova, que pertence à vanguarda russa dos anos 20, e as gravuras do baiano Genaro de Carvalho foram usados nas estampas da coleção, harmonizadas com tons neutros, como os clássicos preto e branco, e as vibrantes cúrcuma e citronela. Estampas clássicas, como o xadrez tartã em estilo escocês, vem em nova leitura. Vestidos e saias leves e fluidas no comprimento mídi ganham destaque.

(foto: Divulgação)

Luxo do luxo





A Bvlgari e a diretora criativa da Ambush, Yoon, fizeram uma parceria e criaram uma coleção cápsula especial das bolsas Serpenti. A luxuosa grife romana se associou à Yoon, a jovem e talentosa designer baseada em Tóquio e a serpente mais famosa do mundo, e colocaram no mercado uma coleção de bolsas e acessórios de edição limitada. Trata-se de uma interpretação sem precedentes da bolsa atemporal Serpenti Forever, o ícone inquestionável do glamour da maison romana. Cores vibrantes, formas suaves, referentes à beleza natural deslumbrante da serpente, e um design novo e cool estão no cerne da visão de Yoon.

(foto: Divulgação)

Urbano





A Fiever, marca especializada em sneakers, lança sua coleção de verão 21 com modelos Beat Genderless, feitos para vestir todas em diversas ocasiões. As cores vibrantes compõem a coleção, destaque para a estampa tie-dye do modelo Amplify. Os modelos street fashion são a personificação de estilo e conforto.

(foto: Divulgação)

Tops





A Authen trouxe o setor de technical activewear para o Brasil. A prova disso é o mais novo lançamento da marca, o Top Preserve, o primeiro para mulheres que fizeram implante de silicone para o pós-operatório até a volta à corrida. O top vai além de ser apenas um sutiã pós-cirúrgico, ele é o único no mercado que acompanha as mulheres da sala de cirurgia até sua volta às atividades físicas. Entre outras qualidades, o top tem tecnologia InfraTech®, que acelera a recuperação e estimula a microcirculação sanguínea, reduzindo os inchaços, encurtando o tempo de recuperação e oferecendo uma sensação de hidratação aos seios. O americano Christopher Spikes percebeu que as multinacionais do setor não investiam no país com a mesma intensidade que em demais regiões e nem alinhavam seus produtos ao biótipo e estilo das brasileiras. Além de oferecer uma ampla diversidade de medidas, a marca produz linhas específicas, como a Women’s Needs, desenvolvida para as necessidades específicas do corpo feminino: e a Marathon Cycle, em que cada produto conta com um propósito alinhado com todas as etapas do treino para maratona e meia maratona, conceito que até hoje nenhuma marca no mundo criou para roupas.